Казахстан завоевал первое "золото" на Азиатских играх
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Женская команда по стендовой стрельбе принесла Казахстану первое "золото" Азиатских игр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Зоя Кравченко, Асем Орынбай и Ольга Панарина выиграли командные соревнования в "ските". Наши спортсменки также установили рекорд Азиатских игр.
Таким образом, в активе Казахстана уже десять наград (1 золото, 2 серебра и семь бронз). Их принесли дзюдоисты Абиба Абужакынова (серебро), Магжан Шамшадин (бронза), Эсмигуль Куюлова (бронза) и Абылайхан Жубаназар (бронза), стрелки Никита Чирюкин (бронза), Александра Ле с Исламом Сатпаевым (бронза), стрелки Бахтияр Ибраев, Андрей Худяков, Асадбек Назиркуляев (серебро), дзюдоист Нурлыхан Шархан (бронза), фехтовальщик Эльмир Алимжанов (бронза).
Ранее сообщалось, в китайском городе Ханчжоу, где 23 сентября стартовали Азиатские игры-2023, состоялась официальная церемония приветствия казахстанской сборной.
По итогам выступления на Азиатских играх в Ханчжоу лицензии на Олимпиаду в Париже в современном пятиборье завоевали казахстанцы Елена Потапенко и Георгий Борода-Дудочкин. Также, казахстанский борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов стал обладателем олимпийской лицензии на Игры в Париже в 2024 году.
Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с тренерами призёров об этих результатах и шансах на попадание на Олимпиаду в Париж.
Автор видео: Назерке Султанбек.
На 19-х летних Азиатских играх завершился третий соревновательный день. Копилка сборной Казахстана пополнилась еще 4 медалями, теперь у нашей команды 9 медалей (2 серебряные и 7 бронзовых). Как это было — в обзоре корреспондента BaigeNews.kz.
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