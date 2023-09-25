"Проходных турниров нет" - тренеры призёров Азиады о конкуренции и планах на Олимпиаду-2024

Во второй день соревнований летних Азиатских игр копилка сборной Казахстана пополнилась ещё тремя наградами. Теперь на счету казахстанцев одна серебряная и четыре бронзовые медали. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с тренерами призёров об этих результатах и шансах на попадание на Олимпиаду в Париж.

Магия дзюдо

Четыре из пяти наград в копилку команды Казахстана принесли дзюдоисты. Наряду с довольно опытными 26-летними Абибой Абужакыновой (48 кг) и Магжаном Шамшидином (60 кг) награды Азиады в упорнейших встречах выиграли 21-летние Абылай Жубаназар (81 кг) и Эсмигуль Куюлова (63 кг). Главный тренер сборной РК по дзюдо Нурбол Сулейменов констатирует – не только в нашей команде, но и на мировом пьедестале почёта настало время новых имен, нового поколения спортсменов.

"Сегодня проходных турниров нет, молодёжь уже не боится титулованных многократных чемпионов, обыгрывает их. Причин много: и титулованные спортсмены не молодеют, и правила меняются каждые полгода, молодёжи легче перестроиться. В команде Казахстана также смена поколений происходит. Наш титулованный Елдос Сметов никак не может полностью долечить травму плеча, она не даёт ему выступать в полную силу", - сказал Нурбол Сулейменов.

Выступление своих подопечных на Азиаде главный тренер оценивает положительно как с точки зрения количества медалей, так и в плане набора очков в рейтинг, на основании которого в мае 2024 года объявят обладателей лицензий на Олимпиаду-2024 в Париже. Единственное, о чём жалеет наставник, так это то, что пока нет золотой медали Азиады.

"Мы ещё два дня выступаем здесь в Ханчжоу на Азиаде. Надеемся не просто на медали и очки, а на победу", - заявил главный тренер.

Отметим, что уже больше года со сборной Казахстана по дзюдо работают тренеры-консультанты из Франции Стефан Трено и Ксавье Монденкс. Нурбол Сулейменов отмечает, что за это время тренировочный процесс в сборной заметно поменялся.

"Они стали больше нагружать ребят и физически, и на татами больше заниматься, вырабатывают выносливость, так как правила каждый полгода меняются и акцент делается на динамике, нужно постоянно двигаться, чтобы не получить штраф. Да, раньше мы тоже работали над физикой и тактикой, но сейчас всё это акцентированно. Наша ближайшая цель – Олимпиада-2024 в Париже", - рассказал Сулейменов.

Главный тренер, основываясь на текущем положении в рейтинге и форме спортсменов, полагает, что мужская команда сможет завоевать пять из семи лицензий, а женская команда – не меньше трёх лицензий.

"До мая 2024 года, когда и подведут итоги квалификации по рейтингу, у нас ещё 10-12 турниров, чтобы выше подняться в рейтинге и получить лицензии, нужно на каждом из них входить в ТОП-3, или минимум в ТОП-5. Наш тренерский штаб работает, спортсмены работают, чтобы завоевать лицензии и выйти на пик к Олимпиаде", - заверил Нурбол Сулейменов.

Не все отстрелялись

Ещё один вид спорта, в котором у Казахстана есть медаль Азиады в Ханчжоу,– пулевая стрельба. 21-летний Никита Чирюкин завоевал бронзу в стрельбе из скорострельного пистолета на 25 метров. На распределение олимпийских лицензий результаты Азиады никак не влияют, поэтому стрелки не расслабляются: ближайший лицензионный старт – чемпионат Азии, намечен на конец октября. По его итогам занявшие два первых места получат лицензии на Олимпиаду-2024. Правда, лицензию может получить и тот спортсмен, который займёт более низкое место в случае, если попавшие в ТОП-2 уже получили лицензии на чемпионатах мира 2022 и 2023 годов.

Сейчас в активе пулевиков – одна лицензия в мужской стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров, её получил вошедший в ТОП-4 на чемпионате мира-2023 Ислам Сатпаев. Главный тренер сборной РК по пулевой стрельбе Ольга Довгун рассчитывает, что её подопечные смогут добрать ещё как минимум две лицензии.

"Шансы на олимпийскую лицензию у Никиты хорошие, рассчитываем не только на него. Никита мог завоевать лицензию ещё на чемпионате мира-2023, но ему там не повезло, перегорел видимо, сильно хотел выиграть", - сказала Ольга Довгун.

По её словам, подготовка в пулевой стрельбе состоит из общей физической подготовки, работе над техническими моментами и психологической устойчивостью.

"Стрелки обычно не выражают эмоции, в нашем виде спорта они мешают, хотя, не запрещены. В нашей команде мы не работаем с психологом группами, так как каждому индивидуально что-то нужно и они сами занимаются, мы направляем их к аутогенным тренировкам", - отметила Ольга Довгун.

Будучи спортсменкой, Ольга Довгун установила немало достижений. Но сейчас по выступлениям на стрельбище она не скучает и рада передавать знания и опыт молодому поколению сборной.

"Команда у нас молодая, из старшего поколения только Юрий Юрков остался. Работаем с молодёжью три года уже, ведём к Олимпийским играм в Париже. Сама я снова на стрельбище вряд ли вернусь как спортсменка. Нужно немало сил, чтобы тренироваться и быть в форме, это статика, нагрузка на позвоночник, сейчас тяжеловато будет. К тому же, с каждым годом правила усложняются, считают десятые доли, должна быть высокоточная стрельба", - пояснила Ольга Довгун.

Что касается Азиатских игр, то наставница сборной рассчитывает, что награда Никиты Чирюкина – не последняя в исполнении команды по пулевой стрельбе.

"В Ханчжоу выступит чемпионка мира действующая, надеемся на золото. К тому же, нынешний формат соревнований таков, что каждый, кто попадёт в финал, имеет шанс на победу, ведь результаты квалификации обнуляются для тех, кто в финал прошёл. Такая система на всех стартах сейчас", - пояснила Ольга Довгун.

Сборная Казахстана продолжает выступление на летних Азиатских играх. В третий соревновательный день 26 сентября наши спортсмены вступят в борьбу за медали более чем в 10 видах спорта.