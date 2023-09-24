Казахстан выиграл вторую олимпийскую лицензию по современному пятиборью

По итогам соревнований среди мужчин по современному пятиборью казахстанец Георгий Борода-Дудочкин получил путевку на Олимпиаду в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прессөслужбу Министерства туризма и спорта РК.

В общем зачете он набрал 1411 очков и стал десятым.

Напомним, на Азиатских играх будут разыграны олимпийские лицензии по 8 видам спорта. Помимо современного пятиборья, это бокс, стрельба из лука, плавание, брейкинг, хоккей на траве, теннис и легкая атлетика.

Ранее Олимпийскую лицензию в современном пятиборье на Азиаде завоевала Елена Потапенко, занявшая пятое место.