Казахстан выиграл вторую олимпийскую лицензию по современному пятиборью
Вчера, 16:44
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 16:44Вчера, 16:44
632Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
По итогам соревнований среди мужчин по современному пятиборью казахстанец Георгий Борода-Дудочкин получил путевку на Олимпиаду в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прессөслужбу Министерства туризма и спорта РК.
В общем зачете он набрал 1411 очков и стал десятым.
Напомним, на Азиатских играх будут разыграны олимпийские лицензии по 8 видам спорта. Помимо современного пятиборья, это бокс, стрельба из лука, плавание, брейкинг, хоккей на траве, теннис и легкая атлетика.
Ранее Олимпийскую лицензию в современном пятиборье на Азиаде завоевала Елена Потапенко, занявшая пятое место.
Самое читаемое
- Пятикратный призёр чемпионатов мира по борьбе провалил ЧМ-2023 после скандала в Казахстане
- Костанаец отсудил у районной больницы 3,8 миллиона тенге
- Учёные выяснили, в каком возрасте люди становятся счастливыми
- Отдал станку 70 лет: легендарного фрезеровщика из Усть-Каменогорска вспоминают в День труда
- "Казахский гигант" одолел российского нокаутёра в главном бою турнира ММА