Казахстан завоевал бронзу по пулевой стрельбе на Азиаде - 2023
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Представитель команды Казахстана по пулевой стрельбе Никита Чирюкин завоевал бронзовую медаль Азиатских игр-2023 в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Чирюкин стал обладателем "бронзы" в стрельбе из скорострельного пистолета (25 метров).
Первым стал китаец Юхон Ли. Его коллега по команде Янгпан Лю финишировал вторым.
Отметим, что теперь в активе Казахстана три медали. Их принесли дзюдоисты Абиба Абужакынова (серебро) и Магжан Шамшадин (бронза).
В китайском городе Ханчжоу, где 23 сентября стартуют Азиатские игры-2023, состоялась официальная церемония приветствия казахстанской сборной.
По итогам выступления на Азиатских играх в Ханчжоу лицензии на Олимпиаду в Париже в современном пятиборье завоевали казахстанцы Елена Потапенко и Георгий Борода-Дудочкин. Также, казахстанский борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов стал обладателем олимпийской лицензии на Игры в Париже в 2024 году.
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