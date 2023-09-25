Казахстан завоевал бронзу по пулевой стрельбе на Азиаде - 2023

Представитель команды Казахстана по пулевой стрельбе Никита Чирюкин завоевал бронзовую медаль Азиатских игр-2023 в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Чирюкин стал обладателем "бронзы" в стрельбе из скорострельного пистолета (25 метров).

Первым стал китаец Юхон Ли. Его коллега по команде Янгпан Лю финишировал вторым.

Отметим, что теперь в активе Казахстана три медали. Их принесли дзюдоисты Абиба Абужакынова (серебро) и Магжан Шамшадин (бронза).

В китайском городе Ханчжоу, где 23 сентября стартуют Азиатские игры-2023, состоялась официальная церемония приветствия казахстанской сборной.

По итогам выступления на Азиатских играх в Ханчжоу лицензии на Олимпиаду в Париже в современном пятиборье завоевали казахстанцы Елена Потапенко и Георгий Борода-Дудочкин. Также, казахстанский борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов стал обладателем олимпийской лицензии на Игры в Париже в 2024 году.