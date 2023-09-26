Фехтовальщик из Казахстана стал бронзовым призёром Азиады
Вчера, 19:26
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Вчера, 19:26Вчера, 19:26
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Казахстанец Эльмир Алимжанов стал бронзовым призёром Азиатских игр-2022 в фехтовании на шпаге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Алимжанов дошёл до 1/2 финала. Этот успех гарантировал ему "бронзу".
В полуфинале казахстанский шпажист уступил японцу Коки Кано.
В активе Казахстана девять наград.
Ранее "серебро" завоевали дзюдоистка Абиба Абужакынова и команда по пулевой стрельбе. На третью ступень пьедестала поднялись дзюдоисты Магжан Шамшадин, Абылайхан Жубаназар, Нурлыхан Шархан, Эсмиггуль Куюлова, стрелки Никита Чирюкин и Александра Ле с Исламом Сатпаевым в соревнованиях среди смешанных команд.
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