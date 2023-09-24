Азиада-2023: вторую медаль для Казахстана завоевал дзюдоист Магжан Шамшадин
Сегодня, 15:42
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Сегодня, 15:42Сегодня, 15:42
167Фото: olympic.kz
Казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин завоевал бронзовую медаль Азиатских игр2-2022 в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского Комитета РК.
Дзюдоист показал третий результат в весовой категории до 60 килограммов.
В схватке за третье место он оказался сильнее Мерзода Суфиева из Таджикистана.
Добавим, что ранее Абиба Абужакынова выиграла "серебро".
Олимпийскую лицензию в современном пятиборье на Азиаде завоевала Елена Потапенко, занявшая пятое место.
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