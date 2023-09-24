Абиба Абужакынова посвятила медаль своей погибшей подруге
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Дзюдоистка Абиба Абужакынова, завоевавшая серебряную медаль по дзюдо на Азиатских играх в Ханчжоу, рассказала, что посвящает награду погибшей в автокатастрофе подруге, передаёт BaigeNews.kz.
"Эту медаль я посвящаю своей подруге. Совсем недавно прошли 40 дней, побывав на них, я приехала сюда. Мы вместе учились в интернате", — сказала Абиба Абужакынова.
Напомним, в первый день Азиады дзюдоисты вложили в копилку сборной Казахстана две медали. Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль в весовой категории до 48 кг, Магжан Шамшадин – бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг.
Казахстанцы Елена Потапенко и Георгий Борода-Дудочкин завоевали олимпийские лицензии в современном пятиборье.
Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев встретился со спортсменами национальной сборной по дзюдо, участвующими в Азиатских играх. Министр поздравил призеров Азиады и пожелал им успешного выступления на парижской Олимпиаде.
Ранее корреспондент BaigeNews.kz поинтересовался мнением и.о. президента Олимпийского совета Азии – раджи Сингха о том, каким он видит будущее Азиатских игр и сможет ли Казахстан снова принять данные соревнования.
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