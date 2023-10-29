Глава МЧС спустился в шахту, число погибших выросло до 42: что происходит на месте трагедии

Руководитель республиканского оперативного штаба по ликвидации аварии — министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Сырым Шарипханов спустился в шахту, осмотрел место пожара и гибели шахтёров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

По состоянию на 15:00 обнаружены тела 42 погибших, продолжаются поиски четырёх шахтеров.

"Оперативным штабом по ликвидации аварии в круглосуточном режиме ведется координация поисково-спасательных работ. Отрабатываются пути прохождения горноспасателей по наиболее безопасным и вероятным участкам нахождения шахтеров. Поисковые работы ведутся в районе двух добычных участков, расположенных на расстоянии порядка четырёх километров друг от друга", — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что горноспасатели обеспечены необходимым оборудованием и средствами связи. Продолжается контроль газовой обстановки.

Всего в поисково-спасательных работах задействованы 55 горноспасателей и 15 единиц техники Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб".

Для обеспечения экстренной медицинской помощи задействованы 21 человек и 7 единиц техники скорой медицинской помощи.

Кроме того, в МЧС и ДЧС Карагандинской области функционируют Республиканский и областной оперативные штабы.

По предварительным данным, на шахте имени Костенко произошёл взрыв газометана. В момент аварии под землёй находились 252 человека, 208 из которых выбрались на поверхность. Ранее сообщалось о 36 погибших и восьмерых пропавших без вести. В больницы Карагандинской области госпитализированы 24 горняка, двоих из них уже готовят к выписке, один пациент остаётся в тяжёлом состоянии в реанимации.

Генпрокуратура начала расследование причин ЧП. Распоряжением президента 29 октября объявлен Днём общенационального траура.

На место трагедии прибыл президент страны, который встретился с родными погибших шахтёров и провёл заседание оперативного штаба по ликвидации аварии.

По поручению главы государства, семьи погибших горняков получат всестороннюю помощь. Также президент поручил прекратить сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау". А в правительстве сообщили, что уже завершается оформление предприятия в госсобственность.

К слову, новый руководитель предприятия — бывший замакима области Вадим Басин, которого назначил президент, пообещал, что смена собственника никак не отразится на обязательствах компании перед семьями погибших. Помощь родным и близким пострадавших взял на личный контроль аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.