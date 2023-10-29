Трагедия на шахте имени Костенко: обнаружены тела 38 погибших

В Карагандинской области продолжают извлекать из-под земли тела горняков, погибших в результате аварии на шахте имени Костенко, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно обновлённой информации МЧС РК по состоянию на 14:00, обнаружены тела 38 погибших, поиски восьми шахтёров продолжаются.

"Ведение поисковых работ затруднено наличием разрушенного шахтного оборудования, а также вывалов в отдельных местах", — отметили спасатели.

В МЧС напомнили, что для информационной и психологической поддержки работают телефоны "горячей линии" в Караганде (в ДЧС 8-7212-51-72-23, АрселорМиттал Темиртау 8-7212-49-72-70) и Астане (8-7172-70-41-08).

Напомним, ранее сообщалось о 36 погибших. Известны имена первых пяти погибших горняков: Виталий Мордасов, Александр Югай, Ербулат Адампаев, Владимир Петренко и Альберт Сайфутдияров.

По предварительным данным, на шахте произошёл взрыв газометана. В момент аварии под землёй находились 252 человека.

Также стали известны имена первых пяти погибших горняков: Виталий Мордасов, Александр Югай, Ербулат Адампаев, Владимир Петренко и Альберт Сайфутдияров.

Генпрокуратура начала расследование причин ЧП. Распоряжением президента 29 октября объявлен Днём общенационального траура.

На встрече c родными горняков Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что семьям окажут всемерную помощь.

Глава государства провёл заседание оперативного штаба по ликвидации аварии, на котором министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала, какую помощь получат семьи погибших шахтёров.

Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау". А в правительстве сообщили, что уже завершается оформление предприятия в госсобственность Казахстана. Новым руководителем предприятия назначен бывших заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин. Шахты "АрселорМиттал Темиртау" приостановили работы.