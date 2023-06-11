Токаев: соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия

Фото: МЧС РК

Президент страны Касым-Жомарт Токаев лично извинился перед родными сотрудников лесничества, погибших во время тушения масштабных лесных пожаров в области Абай, передаёт BaigeNews.kz.

Пресс-служба главы государства опубликовала видео беседы Президента с семьями погибших. Матери и жёны поделились своей болью и возмущением.

"Они поехали в горячую точку, у них вообще ни защиты, никакой нету, абсолютно как так можно работать, их с работы выдернули, папа мой уехал в туфлях, он даже берцы не успел одеть, ему не дали возможности. Неужели погодные условия никто не видел, что сводки не приходит, что такой ветер, что не надо с этой стороны туда ехать. Рации не работают, батарейки все садятся, люди без связи остаются вообще", — высказалась одна из участниц ы встречи с Президентом.

На что глава государства ответил, что это была преступная халатность со стороны исполнительных органов.

"Министерство и другие соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия. Надо было на месте, самыми оперативными средствами потушить пожар, локализовать как минимум. Не сделали. Проявили непрофессионализм, халатность. Все будут наказаны", — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Супруга погибшего в результате масштабного пожара Алексея Губаева Татьяна Будюк, задала вопрос – почему её муж во время службы находился в лесу на личном автомобиле. Женщина пожаловалась на то, что на работе у мужа вечно не хватало запчастей для машины, а техника была сломана.

По словам Татьяны, ее накануне её супруг хотел уволиться из лесничества.

"Директор лесничества, когда мой муж пришёл писать заявление на увольнение, ему не подписал. Они сказали, что они его вообще якобы не видели это заявление. Почему они так делают? Моё личное мнение, что виноваты они (...) Вот вы говорите, директор, что они будут привлечены филиалы, получается филиалы, они будут привлечены к ответственности, а что мне ребёнку говорить? Он ищет отца. У нас кредит, мы взяли кредит, но как его платить теперь, если я на работу выйти не могу. Вот как мне жить дальше", – сетует женщина.

Президент страны пообещал, что все виновные будут наказаны.

"Я понимаю, вы лишились мужа, лишились кормильца. Ребенок остался. Поэтому и говорю, что я помогу. Ситуация, действительно, сложная. Я все понимаю. Я же не на другой планете живу. С вами я живу вместе", — сказал глава государства.

Напомним, в данный момент Президент находится с рабочим визитом в области Абай, где масштабный лесной пожар в природном резервате унёс жизни 14 человек. Президент страны лично принёс соболезнования родным и близким погибших и объявил 12 июня Днём национального траура. Глава государства обещал семьям погибших всестороннюю поддержку, в том числе помощь с устройством детей в детские сады и вузы, а также специальные пособия.

"Я вам обещаю. Будет создан специальный фонд при Президенте. Я лично буду оказывать помощь пострадавшим", — заявил Токаев.

В данный момент огонь продолжают тушить около 1500 специалистов. Также задействованы вертолёты и военная техника . Площадь пожара составляет 60 тысяч гектаров. По данным МЧС обстановка стабилизировалась, населённым пунктам ничего не угрожает.

Ранее от должности Министра по ЧС был освобождён Юрий Ильин и назначен новый глава ведомства — Сырым Шарипханов.

По факту пожара начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК ("нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).