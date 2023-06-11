Пожарная обстановка в области Абай ухудшилась из-за ветра

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В акимате области Абай сообщают об ухудшении условий тушения крупного лесного пожара из-за ветра, передаёт BaigeNews.kz.

Руководитель оперативного Штаба Димитрий Гариков подчеркнул, что огонь движется в направлении Каштакского лесничества, там собирается техника для оперативного реагирования.

Он также добавил, что основная работа по тушению проводится ночью.

"Сейчас ситуация ухудшается в связи с усилением ветра. Пожар идет в сторону Каштакского лесничества, населенного пункта Таврия. Порядка 65% техники аккумулировано именно там. В Успенском лесничестве периодически возникают небольшие огневые точки. Основная работа проводится ночью. Также сложная ситуация сохраняется в поселке Жерновка — из-за рельефа там не может пройти техника", — отметил Димитрий Гариков.

Сейчас для огнеборцев самое важное — удержать огонь, чтобы он не вошел в населенные пункты.

"Сейчас люди находятся по домам, они оповещены. В зоне риска остается пока Таврия, ветер идет в том направлении. Аким области и города сейчас находятся в Каштакском лесничестве", — отметил Гариков.

Руководитель Штаба также добавил, что от пожара сильно пострадали Батпаевское и Успенское лесничества.

"Сильно пострадало Батпаевское лесничество — на расстоянии порядка 7-8 километров от кромки леса пострадала территория, больше всего пострадало в районе Успенки. Я не видел такого масштаба пожара, но после первого пожара 22-го числа, мы, конечно, чувствуем себя увереннее. Что касается сообщений о том, что пожарным не хватает продуктов питания — это не так. Работа проводится, огромная благодарность жителям нашей области, волонтерам, неравнодушным гражданам", — заключил Димитрий Гариков.

Напомним, лесной пожар в природном резервате унёс жизни 14 человек. Президент страны лично принёс соболезнования родным и близким погибших и объявил 12 июня Днём национального траура.

Случившееся глава государства назвал преступной халатностью со стороны исполнительных органов, заявив, что виновные понесут наказание.

Президент объявил выговор акиму области Абай Нурлану Уранхаеву. Ранее глава государства освободил от должности Министра по ЧС Юрия Ильина и назначил нового главу ведомства — Сырыма Шарипханова.

Ранее сообщалось, что огонь продолжают тушить около 1500 специалистов. Также задействованы вертолёты и военная техника . Площадь пожара составляет 60 тысяч гектаров.

Между тем, в соцсетях и мессенджерах распространяется информация о том, что пожарным, которые вот уже несколько дней борются с огнём в области Абай, не хватает питьевой воды. Акимат опроверг эту информацию, заверив, что воды, а также необходимых сил, средств и техники для тушения хватает.