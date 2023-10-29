До 45 возросло число погибших в аварии на шахте имени Костенко

В шахте имени Костенко к этому часу обнаружены тела 45 погибших горняков, поиски ещё одного шахтёра продолжаются, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в МЧС РК, оперативный штаб по ликвидации аварии работает в круглосуточном режиме.

"По состоянию на 20:00 обнаружены тела 45 погибших шахтеров, поиски одного шахтёра продолжается. Работы ведутся в районе двух добычных участков, расположенных на расстоянии порядка шести километров друг от друга. Отрабатываются все возможные пути прохождения горноспасателей к вероятным участкам нахождения шахтеров", — говорится в сообщении МЧС.

В предполагаемый эпицентр аварии спустился глава ведомства Сырым Шарипханов.

"В ходе обследования были осмотрены выработки, подвергшиеся воздействию пожара и взрыва, где были выявлены: разрушения и смещения шахтного оборудования; отложения пыли на элементах метало-арочной крепи и повреждения вентиляционных сооружений. Видимых очагов горения нет, газовая обстановка в норме", — сообщили в МЧС.

Сырым Шарипханов провёл заседание с членами правительственной комиссии по расследованию аварии.

"Всестороннее обеспечение работ находится под личным контролем министра по ЧС. Работа продолжается", — заявили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось о 42 погибших и четверых пропавших без вести.

Всего момент взрыва под землёй находились 252 человека, большинство из них выбрались на поверхность самостоятельно. В больницы Карагандинской области госпитализированы 24 горняка, двоих из них уже готовят к выписке, один пациент остаётся в тяжёлом состоянии в реанимации.

Генпрокуратура начала расследование причин ЧП. Распоряжением президента 29 октября объявлен Днём общенационального траура.

На место трагедии прибыл президент страны, который встретился с родными погибших шахтёров и провёл заседание оперативного штаба по ликвидации аварии.

По поручению главы государства, семьи погибших горняков получат всестороннюю помощь. Также президент поручил прекратить сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау". А в правительстве сообщили, что уже завершается оформление предприятия в госсобственность.

К слову, новый руководитель предприятия — бывший замакима области Вадим Басин, которого назначил президент, пообещал, что смена собственника никак не отразится на обязательствах компании перед семьями погибших. Помощь родным и близким пострадавших взял на личный контроль аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.