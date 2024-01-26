Трагедия на руднике "Майкаинзолото": спасатели рассказали о ходе поисково-спасательных работ

На территории АО "Майкаинзолото" спасатели ежедневно проводят обследование дна обвала с помощью специализированных приборов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

"Ежедневно перед спуском экскаватора на дно обвала горный инженер проводит разведку и определяет фронт работы для техники. Также место проводимых работ регулярно обследуют кинологические расчеты", - рассказали в ведомстве.

Также сообщается, что в районе точки, отмеченной геосканером, специалисты углубились ориентировочно на три метра. Сейчас проводятся работы по расширению рабочего пространства и обследование участка металлоискателем.

"Однако, продолжается осыпание грунта и горной породы, место поисково-спасательных работ приходится постоянно расчищать от негабаритных камней. В тех места, куда не может подобраться техника, спасатели работают вручную с помощью пневмоэлектроинстарументов", - сообщили в ДЧС.

Также в ведомстве подчеркнули, что спасатели постоянно страхуют и обеспечивают безопасность работ экскаваторщика и других специалистов на дне воронки.

"Кроме этого, они организуют страховку всех дополнительных мероприятий – спуск топлива, питания, криминалистов, маркшейдеров, подъем найденных предметов и постоянное наблюдение с кромки воронки за движением и падением камней, о чем информируют по рации работающих внизу. Работы ведутся в сложных условиях и с риском для жизни. Они осложнены минусовой температурой, сильным порывистым ветром и бураном", - подчеркнули в ДЧС.

Напомним, трагедия случилась ночью 4 января. Недалеко от шахты рудника АО "Майкаинзолото" провалился автобус с пассажирами.

На момент обвала в автобусе находились трое спасателей и водитель. В песке были обнаружены тела двух погибших. Позже стали известны их имена: Саркыт Берликан и Олег Тышкевич. Это сотрудники Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб. Они выехали на вызов о задымлении в районе шахты "Майкаинзолото". Ещё двоих спасателей ищут до сих пор.

Специалисты вычислили, что глубина провала составляет не менее 150 метров, а это высота нескольких десятиэтажек. Полицейские начали расследование по факту гибели людей на руднике. Аким области сообщил, что семьям погибших и пропавших спасателей выплатят по 4,5 миллиона тенге.

12 января к работе приступила тяжёлая техника, безопасный путь для неё освободили с помощью взрывных работ. Позже для более эффективного поиска запустили дроны. Затем к поисково-спасательной операции подключился гигантский подъёмный кран, с помощью которого специалисты спустились в место провала и установили георадар, привезённый из Балхаша. С помощью спецтехники спасатели на глубине пяти метров от дна провала обнаружили нечто металлическое, предположительно, это тот самый провалившийся автобус.

Министр по ЧС Сырым Шарипханов на брифинге в правительстве отметил, что такого в Казахстане ещё не было, и провести работы по поиску автобуса будет нелегко.

Также глава ведомства сообщил подробности того, как автобус провалился под землю. По словам министра, оператор шахты рудника после хлопка вызывала спасателей. Этот хлопок мог быть вызван провалом земли. Однако из-за того, что все произошло ночью, никто не мог определить, что произошёл обвал земли.

Спустя 13 дней непрерывных поисков на месте провала нашли кислородный баллон и сумку спасателя. Вице-министр по ЧС Бауыржан Сыздыков в кулуарах Мажилиса прокомментировал спасательную операцию, ответив на вопрос: есть ли у спасателей шансы выжить.

Между тем, семьи спасателей из автобуса, который провалился в гигантский котлован, не теряют надежды увидеть своих родных живыми.

23 января прокуратура сообщила, что приступила к расследованию.