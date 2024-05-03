Казахстанцы продолжают успешные выступления на международных турнирах

Александр Шевченко одержал победу в первом круге турнира серии "Челленджер" в Экс-Ан-Прованс (Франция), передаёт BaigeNews со ссылкой на ktf.kz. Казахстанец уверенно обыграл француза Грегуара Баррера - 6:3, 6:1. В следующем круге Александр сыграет против аргентинца Факундо Баниса.



Бейбит Жукаев пробился в четвертьфинал турнира серии "Челленджер" в Чьанчжоу (Китай). Во втором круге казахстанец одолел китайца Те Ригеле - 7:5, 7:6 (7:5). В ¼ финала Бейбиту предстоит сразиться с Адамом Уолтоном. Это будет их четвертая очная встреча. Пока со счетом 2:1 ведет австралиец.



Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина в дуэте с эстонкой Ингрид Нил вышла в четвертьфинал турнира в Лериде (Испания). На старте Анна с Ингрид в двух сетах одолели американский дуэт Хейли Баптисте/Алисия Паркс со счетом 7:6, 6:4.



На крупном женском турнире серии ITF W100 в немецком Висбадене сенсацию сотворили юные казахстанки. Соня Жиенбава в паре с Асылжан Арыстанбековой в первом круге обыграли словенок Веронику Эрьявиц/Тамару Зиданшек со счетом 6:4, 7:6 (7:4) и вышли в свой первый полуфинал крупного взрослого турнира. Эрьявиц занимает 85-е место в рейтинге WTA в парном разряде, а Зиданшек бывшая 22-я ракетка мира в одиночном рейтинге.



