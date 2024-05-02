Бишимбаев пытался снять интимное видео в день убийства Нукеновой

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны прошёл первый день прений сторон по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Адвокат потерпевшей стороны Алия Омарова сообщила, что в роковой день Бишимбаев пытался снять интимное видео с Салтанат, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как рассказала Омарова, в телефоне подсудимого нашли видео, на котором он, оскорбляя супругу, настойчиво заставляет её что-то искать на полу. При этом в грубой форме и надменно требует, чтобы Салтанат совершала поиски именно на коленях. Также на этой видеозаписи запечатлено, как Бишимбаев пытается раздвинуть ей ноги и снять на камеру все интимные места.

"Салтанат из последних сил прикрывает свою обнажённую грудь и сжимает ноги, в её глазах мы видим страх и беспомощность. Я ещё раз прошу вас обратить внимание на фотографию номер 15. Это последняя фотография живой Салтанат, это последние минуты её жизни, где она беспомощна, а её глаза полны ужаса", - сказала Алия Омарова.

Напомним, в прениях уже выступили сторона гособвинения, потерпевший и его защитники, а также один из адвокатов Бишимбаева. Завтра в суде выступят защитники обоих подсудимых. Затем слово дадут Бишимбаеву и Байжанову.

Ранее Алия Омарова заявила, что вина подсудимого Бишимбаева в инкриминируемых ему деяниях полностью доказана.