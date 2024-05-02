Прения сторон по делу Бишимбаева: Адвокат Игорь Вранчев сделал смелое обращение к суду присяжных

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам г. Астаны прошёл первый день прений сторон по делу Салтанат Нукеновой. Игорь Вранчев, представитель потерпевшей стороны, резюмируя своё выступление в ходе судебных прений, позволил себе смелые высказывания об элитарной части казахстанского общества, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Обращаясь к присяжным заседателям, адвокат отметил, что в их руках судьба каждого гражданина Казахстана.

"Признав единогласно Бишимбаева виновным, вы освободите весь Казахстан, весь наш народ от элитарных паразитов, благодаря которым у нас 30 с лишним лет объявлена независимость, но нет никакого продвижения. Простой народ, как прозябал где-то в нищете, где-то со своими проблемами, а вот эта паразитарная прослойка нашего общества, мы знаем, в какой момент она возникла, и за счёт чего стали министрами, крупными бизнесменами и продолжают быть", - сказал Вранчев.

Адвокат добавил, что признание вины Бишимбаева будет уроком для всех, кто находится у власти.

"Посадив одного, вы сделаете большой урок для всех тех, которые смотрят на этот процесс, на всех других Бишимбаевых, которые ждут, выйдет он на свободу или нет. И если он выйдет на свободу, то вы просто-напросто дадите всем остальным из них продолжать делать то, что они делали на протяжении всех этих 30 с лишним лет в нашей стране – беспредел, полная безнаказанность", - подчеркнул адвокат.

Игорь Вранчев завершил выступление ещё более смелым высказыванием.

"Если удастся избежать ответственности Бишимбаеву по этому делу, в нашей стране, я понимаю, что делать будет нечего. Всё это будет дальше продолжаться", - сказал он.

Напомним, в прениях уже выступили сторона гособвинения, потерпевший и его защитники, а также один из адвокатов Бишимбаева. Завтра в суде выступят остальные защитники обоих подсудимых. Затем слово дадут самим подсудимым.

Ранее Игорь Вранчев объяснил, как и для чего Бишимбаев записывал видео с унизительным допросом супруги перед её смертью, а также рассказал, какие действия предпринял подсудимый с целью создания себе железобетонного алиби.