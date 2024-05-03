Адвокат Бишимбаева рассказала, что Нукенова часто пила алкоголь и сутками высыпалась

Адвокат Бишимбаева Назкен Кусаинова на прениях в суде объяснила, почему её подзащитный в день смерти супруги не позвонил в скорую, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметила Кусаинова, супруги часто употребляли алкоголь, после чего Нукенова сутками отсыпалась. Поэтому 9 ноября, когда Нукенова долго спала на диванчике в VIP-кабинке, у Бишимбаева не возникло никаких опасений за её жизнь.

"Мы не хотим очернять Салтанат, я не хочу обелять Бишимбаева никоим образом, но даже тот диагноз, который вы видели в первичной экспертизе, говорит о чём? Жировая дистрофия, панкреатит, холецистит. Это всё говорит о чём? О том, что люди употребляли алкоголь. Она не первый месяц употребляет алкоголь. Это для них было нормально. Она употребляла алкоголь, потом засыпала, по 24, 30 часов спала. Вот это её постоянная тревожное психологическое состояние…Этот образ их жизни, алкоголь, то, что Салтанат постоянно отсыпалась, явилось ошибочным восприятием для самого Бишимбаева. Он не подозревал, что любимая женщина потихонечку умирает. Он и представить не мог даже в страшном сне, что такое могло с ними произойти, с той красивой парой, чтобы так закончилась и оборвалась жизнь", - сказала Кусаинова.

В прениях адвокат сказала о "смерти" своего подзащитного.

"Я понимаю, что Салтанат умерла, но я не считаю, что он сейчас живой там сидит. Он тоже в тот день там умер. Всё на этом у него разорвалось. И дети отказались, и все начали говорить, что он убийца, но он не должен ходить с клеймом убийцы", - сказала Кусаинова.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления).