В столице снижены тарифы на электроэнергию для бизнеса

ТОО "Астанаэнергосбыт" подало уведомление в департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г.Астана о снижении тарифа на электрическую энергию для юридических лиц на 18% с 38,35 тенге до 31,45 тенге за 1 кВт.ч, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сниженный тариф вводится в действие с 1 июня 2024 года.

"Снижение тарифа стало возможным после недавнего приостановления территориальными департаментами КРЕМ МНЭ РК действия лицензий на услуги по снабжению электрической энергии нерегулируемых энергоснабжающих организаций. Данная работа проведена правительством в рамках поручения главы государства по исключению посреднических структур, в том числе непродуктивных посредников в цепочке электроснабжения потребителей. Предпосылкой для снижения тарифа послужил переход потребителей (юридических лиц и бюджетных организаций города) от нерегулируемых энергоснабжающих организаций к гарантирующему поставщику электрической энергии (ТОО "Астанаэнергосбыт"), что повлияло в сторону увеличения объема предоставляемых услуг гарантирующего поставщика, соответственно и снижению тарифа", - говорится в сообщении.

Для бесперебойного получения услуг электроэнергии юридические лица г. Астаны, ранее обсуживающиеся у нерегулируемых поставщиков, имеют возможность в оперативном порядке заключить соответствующие договоры с ТОО "Астанаэнергосбыт".