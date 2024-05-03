В Чувашии девятилетняя девочка перевела мошенникам 1,3 млн рублей

Девятилетняя школьница из Чебоксар перевела мошенникам 1,3 млн рублей, думая, что покупает бонусы для онлайн-игры, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru.

Об инциденте стало известно 30 апреля, когда в отдел полиции обратилась мать девочки, которая заявила о мошенничестве.

"Телефоны обоих родителей и планшет находились у дочери, которая в тот момент общалась по видеосвязи с незнакомцем. Как выяснилось позже, накануне второклассница зарегистрировалась в группе по раздаче робуксов (предметов для виртуальной игры)", ― сказано в публикации Telegram-канала ведомства.

Злоумышленник убедил ребенка войти в приложения банков на телефонах родителей и отправить деньги с банковских вкладов указанным адресатам.

"Школьница осуществила 11 трансакций по QR-кодам по 100 тыс. рублей каждая, оформила кредит на сумму более 460 тыс. рублей и успела оплатить заемными средствами покупки на сумму 200 тыс. рублей", ― сообщили правоохранители.

В результате происшествия возбуждено уголовное дело, проводится розыск злоумышленников.