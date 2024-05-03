В ЦИК обсудили организацию выборов

25 апреля 2024 года состоялось четвертое заседание Экспертного совета при ЦИК РК, передаёт BaigeNews.

В рамках заседания эксперты обсудили вопросы альтернативных форм голосования на выборах, о цензе оседлости кандидатов в части установления факта постоянного проживания на территории страны, о целесообразности введения запрета фото-видео фиксации заполненного бюллетеня в день голосования.

В обсуждении принимали участие ученые конституционного и других отраслей права, эксперты электоральной сферы, практики, члены Клуба молодых избирателей при ЦИК, представители государственных органов.

Открывая заседание, председатель ЦИК Нурлан Абдиров предложил сфокусировать внимание на многодневном и досрочном голосовании, которые применимы с использованием бумажных бюллетеней.

На заданную тему выступил сотрудник Института законодательства и правовой информации министерства юстиции РК, доктор юридических наук, член научно-консультативного совета при Конституционном Суде Республики Казахстан, соавтор Комментария к Конституционному закону "О выборах в РК" 2023 года издания Николай Турецкий.

Он рассказал, что институт досрочного голосования действует в таких странах, как Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Россия, США, Туркменистан, Турция, Финляндия, Швейцария и Швеция. В некоторых из них голосование проводится дистанционно – по почте или через интернет. В Италии, Лихтенштейне, Норвегии, Чехии на постоянной основе применяется многодневное голосование. Вместе с тем, ученый обратил внимание участников заседания и на возможные риски, в числе которых, прежде всего, безопасность и обеспечение прозрачности процедуры подсчета голосов.

В свою очередь член Экспертного совета Снежанна Имашева, комментируя, уточнила, что в Казахстане есть определенные регионы, которые систематически демонстрируют низкую явку на выборах, поэтому целесообразно было бы изучить данный вопрос и, в случае принятия решения об использовании альтернативных форм голосования, включить эти регионы в пилотный проект. При этом она отметила, что со стороны организаторов выборов, безусловно, должны быть обеспечены четкое администрирование и прозрачность.

Член Экспертного совета при ЦИК РК Ерлан Бузурбаев в ходе дискуссии предположил, что такой формат голосования, как многодневное, целесообразнее использовать на референдумах. Вместе с тем, он акцентировал внимание участников заседания на рисках обратного эффекта, объяснив это тем, что растягивание во времени может привести к снижению значимости электорального события.

Резюмируя обсуждение первого вопроса, Нурлан Абдиров подчеркнул, что сегодняшняя дискуссия по теме многодневного, досрочного голосования – это лишь первое касание темы на площадке Экспертного совета. Предстоит продолжение профессиональной дискуссии, необходима доскональная проработка, совместная реализация наиболее перспективных предложений на основе обсуждений, развертывание исследований и апробация их результатов. Все это требует межведомственной кооперации.

Как показала практика, некоторые кандидаты в депутаты в течении исследуемого периода (последние 10 лет) прерывали регистрацию по месту жительства по различным причинам, причем неоднократно, а то и длительно проживали без регистрации. Указанные выше обстоятельства создавали определенные трудности в работе избирательных органов по установлению факта оседлости кандидата.

Позицию министерства внутренних дел РК по данному вопросу изложил Председатель Комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков, сообщивший, что ведомством подготовлен ряд предложений по правовому урегулированию вопросов, касающихся "ценза оседлости" кандидатов.

Инициированы поправки в Закон "О миграции населения" в части дополнения понятием "постоянное проживание на территории РК". Таковым будет считаться постоянное проживание гражданина РК в стране, когда срок его непрерывного пребывания за пределами Казахстана не будет превышать двенадцати месяцев. При этом планируется установить конкретные категории граждан, для которых пребывание за рубежом не будет учитываться как прерывание постоянного проживания на территории РК (сотрудники дипломатической службы, лица, обучающиеся в учебных заведениях или получающие лечение, либо находящиеся в командировке).

Глава ЦИК напомнил, что вопрос целесообразности введения запрета фото-видео фиксации заполненного бюллетеня в день голосования был предметом детального обсуждения на втором заседании Совета (2 февраля 2023 года). Подробное содержание той дискуссии было опубликовано в СМИ и на сайте ЦИК. Тогда был представлен международный обзор, широкая панорама мнений и подходов и, одновременно, весомых аргументов различных сторон. Тем не менее сошлись в одном - в важности принятия превентивных мер по поводу фото-видео фиксации заполненного бюллетеня с целью исключения рисков нарушения тайны голосования и агитации в день выборов.

Выступившая по данному вопросу эксперт Центра электорального обучения Академии государственного управления при Президенте РК, член Клуба молодых избирателей при ЦИК Мархабат Ибрайханова поделилась своим мнением о том, что распространение фото-видео заполненного бюллетеня в день выборов является запрещенной агитацией. Это может быть использовано инфльюенсерами с целью влияния на исход выборов.

Магистрант этой же академии Асан Амренов, высказал мнение, что вопросы фотографирования заполненного бюллетеня для распространения – это, прежде всего, вопрос электоральной культуры граждан. Вместе с тем, он допустил возможное влияние этого на повышение явки. Для введения категоричного запрета, по его мнению, важно проработать и апробировать все аспекты и тщательно их изучить.

Член Экспертного совета Бану Нургазиева высказала мнение, что запрет на фотографирование именно заполненного бюллетеня вводить нужно, поскольку это, прежде всего, обеспечение тайны голосования. Вместе с тем, селфи с избирательных участков, демонстрирующие исполнение гражданского долга и призыв прийти проголосовать, напротив, явление абсолютно позитивное и никоим образом не противоречащее соблюдению тайны голосования.

Коллегу поддержала Снежанна Имашева, отметившая, что сохранение тайны голосования, закрепленной в Конституции страны, это не право, а обязанность. Поэтому вводить запрет на фото-видео фиксацию заполненного бюллетеня однозначно нужно.

По итогам состоявшегося обмена мнениями члены Экспертного совета рекомендовали ЦИК изучить возможность установления запрета на фото-видео фиксацию заполненного бюллетеня в день голосования.

В завершение заседания Нурлан Абдиров подчеркнул, что в основе деятельности Центризбиркома должно быть создание максимально благоприятных условий для избирателей через улучшение существующей электоральной практики, и сообщил, что все высказанные комментарии и предложения будут обобщены и тщательно проработаны.