Судья отчитала адвоката Бишимбаева

Адвокату Бишимбаева Ерлану Газымжанову во время его выступления в прениях сделали предупреждение, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

После трёх замечаний адвоката подсудимого Ерлана Газымжанова, который выступал со своим анализом обстоятельств дела, судья попросила пройти на место. Она разъяснила ему, как нужно выступать на прениях.

"Защитник, учитывая вашу позицию, мне придётся разъяснить вам досконально, раз вы не понимаете. Первая часть судебных прений состоит из речей участников прений по поводу доказанности либо недоказанности предъявленного обвинения. Судом только что три раза было сделано вам замечание. Однако вы, несмотря на это, все равно повторяете свои доводы, которые недопустимы в присутствии присяжных заседателей. В судебных прениях стороны не должны допускать неэтичные, нетактичные высказывания, которые вы до этого уже допустили", - сказала Айжан Кульбаева.

Также она пояснила, что такое неэтичное высказывание.

"Разъясняю, что это непорядочное, несоответствующее правилам поведения и морали. Ваша фраза, которая была вами до этого сказана, не соответствует никаким нормам – ни морали, ни поведения. Я неоднократно вам поясняю нормы закона, однако вы никак не реагируете. Я вас предупреждаю, в случае, если вы еще раз допустите нарушение норм уголовно-процессуального законодательства, суд вынужден будет еще раз отреагировать на вас соответствующим вынесением соответствующего акта", - сказала Кульбаева.

Напомним, в прениях уже выступили сторона гособвинения, потерпевший и его защитники, а также один из адвокатов Бишимбаева.

Судебные прения являются самостоятельной частью судебного разбирательства. Государственный обвинитель, потерпевший и его представители, подсудимые и их защитники в своих выступлениях подводят итог судебному процессу. Они анализируют и оценивают доказательства, дают юридическую оценку, излагают суду свои соображения по существу предъявленного иска и других вопросов, подлежащих решению суда.

При этом суд не может ограничивать продолжительность выступления сторон в прениях, однако злоупотреблять им тоже нельзя. У суда есть право останавливать участвующих в прениях лиц, если они в своей речи касаются обстоятельств, не имеющих отношения к рассматриваемому делу.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления).