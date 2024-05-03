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Лжеполицейского задержали в Алматинской области

Сегодня, 10:10
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МВД РК Сегодня, 10:10
Сегодня, 10:10
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Фото: МВД РК

В ходе мониторинга социальных сетей полицией выявлен факт подозрительных действий со стороны мужчины в полицейском обмундировании, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

Стражами порядка Талгарского района установлен 31-летний местный житель, который признал, что появился на одной из заправок в полицейской форме.

В ходе допроса парень пояснил, что специальное обмундирование приобрел в одном из военторгов города.

"Лжеполицейский будет привлечен к ответственности согласно действующему законодательству. Подобные действия дискредитируют сотрудников органов внутренних дел, добросовестно выполняющих свой долг. Такие факты будут жестко пресекаться", - говорится в сообщении.

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