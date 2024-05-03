Лжеполицейского задержали в Алматинской области
Сегодня, 10:10
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Сегодня, 10:10Сегодня, 10:10
119Фото: МВД РК
В ходе мониторинга социальных сетей полицией выявлен факт подозрительных действий со стороны мужчины в полицейском обмундировании, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.
Стражами порядка Талгарского района установлен 31-летний местный житель, который признал, что появился на одной из заправок в полицейской форме.
В ходе допроса парень пояснил, что специальное обмундирование приобрел в одном из военторгов города.
"Лжеполицейский будет привлечен к ответственности согласно действующему законодательству. Подобные действия дискредитируют сотрудников органов внутренних дел, добросовестно выполняющих свой долг. Такие факты будут жестко пресекаться", - говорится в сообщении.
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