Соцвыплаты назначены семьям погибших горняков на шахте им. Костенко

17 семьям шахтёров, погибших при пожаре на шахте им. Костенко назначены пособия и соцвыплаты по случаю потери кормильца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

По информации ведомства, у 21 из 46 погибших шахтёров есть иждивенцы, которым полагается государственное социальное пособие по случаю потери кормильца за счет средств республиканского бюджета.

"Размеры данного пособия определяются исходя из числа иждивенцев умершего и их ежемесячный размер составляет от 37 322 тенге (на 1-го ребенка) до 111 560 (на 5-х детей). Данный вид пособия также назначен неработающим матерям, осуществляющим уход за ребёнком в возрасте до 8 лет", - сообщили в Минтруда.

Кроме того, семьям погибших полагается социальная выплата по случаю потери кормильца за счет средств Государственного фонда социального страхования.

"Размеры данной выплаты определяются исходя из дохода погибшего и стажа его участия в системе социального страхования. Выплаты составляют в диапазоне от 56 до 272 тыс. тенге в месяц. Стоит отметить, что согласно действующему законодательству выплаты по случаю потери кормильца выплачиваются до достижения детьми 18 лет, а в случае их обучения в высших учебных заведениях в очном отделении – до 23 лет", - отметили в ведомстве.

Напомним, 28 октября на шахте имени Костенко прогремел взрыв.

Всего на момент взрыва под землёй находились 252 человека, большинство из них выбрались на поверхность самостоятельно. В больницы Карагандинской области госпитализированы 24 горняка, двоих из них уже готовят к выписке, один пациент остаётся в тяжёлом состоянии в реанимации. В ходе поисково-спасательных работ были найдены тела 45 шахтёров и останки предположительно 46 погибшего.

Генпрокуратура начала расследование причин ЧП. Распоряжением президента 29 октября объявлен Днём общенационального траура.

На место трагедии прибыл президент страны, который встретился с родными погибших шахтёров и провёл заседание оперативного штаба по ликвидации аварии.

По поручению главы государства, семьи погибших горняков получат всестороннюю помощь. Также президент поручил прекратить сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". А в правительстве сообщили, что уже завершается оформление предприятия в госсобственность.

К слову, новый руководитель предприятия — бывший замакима области Вадим Басин, которого назначил президент, пообещал, что смена собственника никак не отразится на обязательствах компании перед семьями погибших. Помощь родным и близким пострадавших взял на личный контроль аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.