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Подозреваемого в убийстве учительницы задержали в Уральске

Сегодня, 22:49
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Арман Мухатов/BaigeNews.kz Сегодня, 22:49
Сегодня, 22:49
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Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz

В полиции сообщили о задержании подозреваемого в убийстве учительницы начальных классов, передаёт BaigeNews.kz.

"По факту убийства было возбуждено уголовное дело. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в тот же день по горячим следам установлен и задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимй житель города Уральска. В настоящее время подозреваемый с санкции суда содержится под под стражей. Расследование продолжается. В интересах следствия иная информация не разглашается", — сообщил заместитель начальника ДП ЗКО Бахыт Ашкаров.

 
 
 
 
 
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Публикация от PoliceWestKZ (@policebqo)

Напомним, тело учительницы начальных классов Надежды Никитиной было обнаружено в ее квартире вечером 25 апреля.

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