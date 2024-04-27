Подозреваемого в убийстве учительницы задержали в Уральске
Сегодня, 22:49
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Сегодня, 22:49Сегодня, 22:49
102Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz
В полиции сообщили о задержании подозреваемого в убийстве учительницы начальных классов, передаёт BaigeNews.kz.
"По факту убийства было возбуждено уголовное дело. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в тот же день по горячим следам установлен и задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимй житель города Уральска. В настоящее время подозреваемый с санкции суда содержится под под стражей. Расследование продолжается. В интересах следствия иная информация не разглашается", — сообщил заместитель начальника ДП ЗКО Бахыт Ашкаров.
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Напомним, тело учительницы начальных классов Надежды Никитиной было обнаружено в ее квартире вечером 25 апреля.
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