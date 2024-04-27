Подозреваемого в убийстве учительницы задержали в Уральске

В полиции сообщили о задержании подозреваемого в убийстве учительницы начальных классов, передаёт BaigeNews.kz.

"По факту убийства было возбуждено уголовное дело. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в тот же день по горячим следам установлен и задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимй житель города Уральска. В настоящее время подозреваемый с санкции суда содержится под под стражей. Расследование продолжается. В интересах следствия иная информация не разглашается", — сообщил заместитель начальника ДП ЗКО Бахыт Ашкаров.