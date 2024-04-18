Риски предстоящего пожароопасного сезона назвали в МЧС РК
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр по ЧС Чингис Аринов рассказал заместителю премьер-министра Казахстана Канату Бозумбаеву о готовности к пожароопасному периоду передает BaigeNews.kz.
По словам министра, ежегодно МЧС до начала пожароопасного периода принимает необходимые меры для межведомственной координации по тушению лесостепных пожаров.
"Но, как показывает практика, зачастую силы и средства ответственных госорганов не в полной мере готовы к ликвидации природных пожаров и недостаточны", — отметил Чингис Аринов.
Основные причины — слабая материально-техническая оснащенность подразделений, а также непринятие заблаговременных превентивных мероприятий. Данные причины могут негативно повлиять на прохождение и этого пожароопасного периода.
"Также главную роль в своевременном реагировании на лесные пожары играют системы раннего обнаружения и устойчивая радиосвязь у лесников, которые в большинстве наших национальных парках и заповедниках отсутствуют", — подчеркнул Чингис Аринов.
Он особо отметил, что превентивные мероприятия, такие как создание минерализованных полос и очистка территории, необходимо начать уже сейчас. Согласно предварительному прогнозу лето ожидается жарким, температура воздуха будет свыше 40 градусов.
Чингис Аринов заверил, что силы и средства МЧС будут находиться в повышенной готовности весь пожароопасный период.
8 июня 2023 года стало известно о пожаре в лесу на территории Батпаевского лесничества, входящего в ГЛПР "Семей орманы".
По данным на 13 июня площадь лесного пожара охватила 60 тысяч гектаров. На его тушение направили спасателей из трех регионов и Алматы, а также военных из разных регионов.
9 июня в Семее объявили режим ЧС. Во время лесного пожара была утеряна связь с 14 сотрудниками Новошульбинского филиала, которые вышли на свой участок для тушения огня.
Позже стало известно, что все 14 работников лесничества погибли: сначала поступила информация о смерти троих человек, на следующий день во время тушения обнаружили еще 11 тел погибших.
Позже нашли тело еще одного пропавшего при пожаре в Абайской области тракториста, которого не внесли в число жертв трагедии. Экспертиза установила, что 36-летний мужчина скончался от острой сердечной недостаточности.
Генпрокуратура рассматривала три версии возникновения пожара, первая — это умышленный поджог.
Самое читаемое
- Родственники Нукеновой покинули зал судебного заседания
- Заключения экспертов, нанятых стороной Бишимбаева, незаконны - прокурор
- Смерть Нукеновой наступила в результате 3-4 недельной гематомы - подробности из зала суда
- Не оставила следов: в вип-комнате, где умерла Салтанат Нукенова, не нашли её отпечатков пальцев
- Защитники Бишимбаева пытались обмануть присяжных заседателей