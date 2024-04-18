Риски предстоящего пожароопасного сезона назвали в МЧС РК

Министр по ЧС Чингис Аринов рассказал заместителю премьер-министра Казахстана Канату Бозумбаеву о готовности к пожароопасному периоду передает BaigeNews.kz.

По словам министра, ежегодно МЧС до начала пожароопасного периода принимает необходимые меры для межведомственной координации по тушению лесостепных пожаров.

"Но, как показывает практика, зачастую силы и средства ответственных госорганов не в полной мере готовы к ликвидации природных пожаров и недостаточны", — отметил Чингис Аринов.

Основные причины — слабая материально-техническая оснащенность подразделений, а также непринятие заблаговременных превентивных мероприятий. Данные причины могут негативно повлиять на прохождение и этого пожароопасного периода.

"Также главную роль в своевременном реагировании на лесные пожары играют системы раннего обнаружения и устойчивая радиосвязь у лесников, которые в большинстве наших национальных парках и заповедниках отсутствуют", — подчеркнул Чингис Аринов.

Он особо отметил, что превентивные мероприятия, такие как создание минерализованных полос и очистка территории, необходимо начать уже сейчас. Согласно предварительному прогнозу лето ожидается жарким, температура воздуха будет свыше 40 градусов.

Чингис Аринов заверил, что силы и средства МЧС будут находиться в повышенной готовности весь пожароопасный период.

8 июня 2023 года стало известно о пожаре в лесу на территории Батпаевского лесничества, входящего в ГЛПР "Семей орманы".

По данным на 13 июня площадь лесного пожара охватила 60 тысяч гектаров. На его тушение направили спасателей из трех регионов и Алматы, а также военных из разных регионов.

9 июня в Семее объявили режим ЧС. Во время лесного пожара была утеряна связь с 14 сотрудниками Новошульбинского филиала, которые вышли на свой участок для тушения огня.

Позже стало известно, что все 14 работников лесничества погибли: сначала поступила информация о смерти троих человек, на следующий день во время тушения обнаружили еще 11 тел погибших.

Позже нашли тело еще одного пропавшего при пожаре в Абайской области тракториста, которого не внесли в число жертв трагедии. Экспертиза установила, что 36-летний мужчина скончался от острой сердечной недостаточности.

Генпрокуратура рассматривала три версии возникновения пожара, первая — это умышленный поджог.