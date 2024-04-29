Кибермошенники позвонили актюбинскому следователю

Мошенники звонят полицейским, которые расследуют уголовные дела аферистов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Начальник следственного отдела управления полиции Актобе Галина Стырличук на брифинге рассказала, что мошенники звонили и ей тоже.

"Буквально недели две назад звонили мне мошенники. Я сказала, что они в правильном направлении позвонили, в отдел полиции, что я их ищу, но они мне не поверили", – рассказала Галина Стырличук.

В последнее время интернет–мошенники представляются сотрудниками мобильных операторов и пугают абонентов тем, что у них заканчивается срок действия сим-карты, для ее продления просят следовать некой инструкции, в результате проворачивают очередную аферу.

"На самом деле у сим-карты срока службы нет, вы её на себя уже пожизненно зарегистрировали. Можете её хоть отдать, хоть подарить, но она всё равно будет на вас оформлена", – объясняет Галина Стырличук.