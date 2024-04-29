Кибермошенники позвонили актюбинскому следователю
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Мошенники звонят полицейским, которые расследуют уголовные дела аферистов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".
Начальник следственного отдела управления полиции Актобе Галина Стырличук на брифинге рассказала, что мошенники звонили и ей тоже.
"Буквально недели две назад звонили мне мошенники. Я сказала, что они в правильном направлении позвонили, в отдел полиции, что я их ищу, но они мне не поверили", – рассказала Галина Стырличук.
В последнее время интернет–мошенники представляются сотрудниками мобильных операторов и пугают абонентов тем, что у них заканчивается срок действия сим-карты, для ее продления просят следовать некой инструкции, в результате проворачивают очередную аферу.
"На самом деле у сим-карты срока службы нет, вы её на себя уже пожизненно зарегистрировали. Можете её хоть отдать, хоть подарить, но она всё равно будет на вас оформлена", – объясняет Галина Стырличук.