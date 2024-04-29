28 новых зон отдыха появятся на Балхаше

В Балхаше, в районе бухты Бертыс, в ближайшие годы должны заработать около 30 новых зон отдыха. Развитие туристического потенциала региона обсудили на аппаратном совещании в акимате Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Самыми привлекательными для туристов в регионе по-прежнему остаются Балхашская курортная зона и природный оазис Каркаралинского района. Именно они вошли в этом году в топ-20 и 50 дестинаций. Для комфортного пребывания гостей проводится работа по улучшению туристической инфраструктуры.

"Для развития туризма в Балхаше разработана Дорожная карта, определено пять основных направлений. В том числе завершены работы по благоустройству, строительству инженерно-коммуникационной инфраструктуры в районе бухты Бертыс. Определено 28 участков первой и второй линии. В середине мая мы уже начнём аукцион на строительство зон отдыха на второй линии, проект детальной планировки первой линии находится на корректировке. Тем самым в ближайшие годы у нас появятся 28 новых зон отдыха", – доложил аким Балхаша Сапар Сатаев.

В посёлках Торангалык и Чубар-Тюбек разработана проектно-сметная документация на проведение водопровода. Развивается набережная Балхаша.

В Каркаралинском районе действуют 37 домов и зон отдыха, которые ежегодно обслуживают более 23 тысяч туристов. Для улучшения транспортной инфраструктуры идёт средний ремонт дороги Караганда – Каркаралинск.

Для привлечения инвесторов на территории Каркаралинского природного парка имеется 20 земельных участков общей площадью более 10 гектаров. В качестве точки роста туризма определена рекреационная зона "Бұғылы" в западной части Каркаралинска, на границе с Национальным природным парком. Строящийся мемориал "Ту тұғыры" и район плотины станут продолжением зоны.

"Акимам Балхаша и Каркаралинского района необходимо совместно с "КазАвтоЖолом" продолжить работу по строительству новых санитарно-гигиенических узлов вдоль дороги и в туристически привлекательных местах. Управлению пассажирского транспорта в турсезон обеспечить бесперебойную работу транспортных средств с увеличением количества маршрутов по мере необходимости, – поручил аким области Ермаганбет Булекпаев. – Вопрос безопасности в местах массового отдыха – один из приоритетных".

Для популяризации Каркаралинской курортной зоны в рамках празднования 200-летия города будут организованы веломарафон Mountain Bike, информационный тур для блогеров и СМИ, а также марафон "Бұғылы Travel".