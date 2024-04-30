В Казахстане вводят электронные паспорта на автотранспорт

Утверждены правила ведения электронных паспортов транспортных средств, передаёт BaigeNews.kz. Электронные паспорта оформляются в системах электронных паспортов на принадлежащие юридическим и физическим лицам нашей страны, иностранным физическим и юридическим лицам, а также физическим лицам без гражданства:

транспортные средства, предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования, подлежащие госрегистрации;

шасси транспортных средств;

самоходные машины и другие виды техники, подлежащие госрегистрации.

Уникальный номер электронного паспорта присваивается после заполнения всех полей разделов электронного паспорта, заполняемых уполномоченным органом (организацией) или организацией-изготовителем, и подтверждения сведений, содержащихся в электронном паспорте, посредством ЭЦП.



Национальный оператор (национальный администратор) систем электронных паспортов либо уполномоченный орган (организация) вносят в электронные паспорта дополнительные сведения о втором и последующих собственниках транспортного средства (шасси, машин), представляемые в соответствии с порядком и на основании договорных отношений с участниками взаимодействия.

Приказ вводится в действие с 10 мая 2024 года.