В Казахстане вводят электронные паспорта на автотранспорт
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Утверждены правила ведения электронных паспортов транспортных средств, передаёт BaigeNews.kz. Электронные паспорта оформляются в системах электронных паспортов на принадлежащие юридическим и физическим лицам нашей страны, иностранным физическим и юридическим лицам, а также физическим лицам без гражданства:
- транспортные средства, предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования, подлежащие госрегистрации;
- шасси транспортных средств;
- самоходные машины и другие виды техники, подлежащие госрегистрации.
Уникальный номер электронного паспорта присваивается после заполнения всех полей разделов электронного паспорта, заполняемых уполномоченным органом (организацией) или организацией-изготовителем, и подтверждения сведений, содержащихся в электронном паспорте, посредством ЭЦП.
Национальный оператор (национальный администратор) систем электронных паспортов либо уполномоченный орган (организация) вносят в электронные паспорта дополнительные сведения о втором и последующих собственниках транспортного средства (шасси, машин), представляемые в соответствии с порядком и на основании договорных отношений с участниками взаимодействия.
Приказ вводится в действие с 10 мая 2024 года.
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