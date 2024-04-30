Более 11 тысяч людей с инвалидностью трудоустроены в Казахстане

По состоянию на 1 апреля 2024 года различными мерами содействия занятости были охвачены более 11,8 тыс. лиц с инвалидностью (ЛСИ), передаёт BaigeNews.kz. Всего на сегодняшний день занятыми являются 104,8 тыс. людей с особыми потребностями (27,4%).

По состоянию на 1 апреля 2024 года в Казахстане проживает 730,5 тыс. лиц с инвалидностью, или 3,6% от общей численности населения, 419,9 тыс. из которых трудоспособного возраста.

В соответствии с Социальным кодексом РК местные исполнительные органы устанавливают квоту рабочих мест для ЛСИ в размере от 2 до 4% от общей численности работающих (при общей численности наемных работников не менее 50 чел.), без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда. За три месяца этого года по квоте трудоустроены 3,9 тыс. ЛСИ.

Также людей с особыми потребностями вовлекают в активные меры содействия занятости. Так, по состоянию на 1 апреля этого года на постоянные рабочие места были трудоустроены 1,4 тыс. человек, на молодежную практику – 95 человек, на социальные рабочие места – 421 человек, на общественные работы – 4,3 тыс. человек, по проекту "Серебряный возраст" – 473 человека, по проекту "Первое рабочее место" – 46 человек.

Краткосрочным профессиональным обучением было охвачено 12 человек, обучением основам предпринимательства по проекту "Бастау бизнес" – 1,2 тыс. человек.

Также с 2018 года c учетом международного опыта внедрен порядок субсидирования затрат работодателей, связанных с оснащением специального рабочего места для трудоустройства лиц с инвалидностью. В 2023 году создано 120 специальных рабочих мест.