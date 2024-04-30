Ритуальные услуги подорожали в Казахстане

Объём услуг по организации похорон и связанной с этим деятельности за январь-декабрь 2023 года составил 7,9 млрд тг - сразу на 43% меньше в деньгах, чем за аналогичный период 2022-го, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.

Стоит отметить, что годом ранее объём ритуальных услуг продемонстрировал рост сразу в 2,9 раза в сравнении с 2021-м.

За январь–декабрь 2023 года численность умерших составила 130,7 тыс. человек — на 3% меньше, чем за аналогичный период 2022-го.

При этом годом ранее численность умерших сократилась сразу на 26,5% в сравнении с коронавирусным 2021-м.

По итогам марта 2024 года ритуальные услуги подорожали на 0,1% за месяц и сразу на 13% за год. Стоит отметить, что годом ранее наблюдалось удорожание услуг в секторе сразу на 24,6%.

При этом в региональном разрезе стоимость ритуальных услуг по сравнению с мартом 2023 года осталась без изменений в 7 из 20 регионов РК. Заметнее всего ритуальные услуги подорожали в Западно-Казахстанской области: сразу на 39,4%. Следом идут Абайская область и Астана: на 30,5% и на 30,3% соответственно.

Меньше всего ритуальные услуги подорожали в Жамбылской области и в Алматы: на 1,2% и на 1,7% соответственно.