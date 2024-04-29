Прокуроры освободили 449 граждан, незаконно удерживаемых в служебных помещениях

Генеральный прокурор Казахстана провёл коллегию по соблюдению конституционных прав граждан в уголовном процессе, передаёт BaigeNews.kz.

На мероприятии отметили, что принимаемые прокурорами меры по пресечению нарушений прав человека дают результаты.

В судах отмечается снижение числа незаконно привлечённых к ответственности граждан на 41%. За последние три года по протестам генерального прокурора Верховным судом оправданы 67 граждан.

"В 2023 году прекращены уголовные дела в отношении 280 подозреваемых лиц, которым органами расследования инкриминировано совершение уголовных правонарушений. Почти половину из них (122 лица) от незаконного уголовного преследования освободили прокуроры. Кроме того, за прошлый год прокуроры освободили 449 граждан, которых незаконно удерживали в служебных помещениях", - сообщили в Генпрокуратуре.

Глава ведомства отметил, что по его поручению "в Генеральной прокуратуре ведётся детальный разбор причин каждого оправдательного приговора с принятием жёстких кадровых решений".

"Предлагаю данный опыт перенять всем органам расследования, руководители которых при организации работы должны строго придерживаться требований президента, изложенных в концепции "Справедливый Казахстан", - сказал Берик Асылов.

По итогам коллегии генеральный прокурор поручил дополнительно принять комплекс практических мер в целях пресечения незаконных действий органов, ведущих уголовный процесс, и предложил продолжить внедрение видеонаблюдения при доставлении граждан и их нахождении в помещениях правоохранительных органов, шире использовать применение к подозреваемым электронных браслетов.



