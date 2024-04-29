Нет необходимости менять обвинительный акт в отношении Бишимбаева – брат Нукеновой

В суде по делу Салтанат Нукеновой сторона гособвинения решила поменять обвинительный акт Бакытжану Байжанову и возобновить судебное следствие. Будут ли менять акт в отношении главного подсудимого – Куандыка Бишимбаева, рассказал брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Айтбек Амангельды считает, что нет смысла менять обвинительный акт Бишимбаеву.

"Основной, первый обвинительный акт в отношении главного подсудимого полностью составлен, охватывает все его деяния за весь период времени. Необходимости в изменении я не вижу. Адвокаты мои тоже считают, что обвинительный акт в полном составе преступление доказывает и охватывает все его деяния, которые были озвучены в суде", - сказал Амангельды.

По словам брата погибшей, существующий обвинительный акт также не исключает видео, обнаруженные в телефоне подсудимого.

"Он это тоже доказывает. Туда попадает и период времени, и сами действия. Эти видео в рамках данного обвинительного акта усиливают и поддерживают его", - сказал потерпевший.

Ходатайство гособвинителей по изменению обвинительного акта Байжанова Айтбек Амангельды назвал ожидаемым.