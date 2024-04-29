Большая вода в Петропавловске будет отступать в течение месяца. Об этом говорят специалисты Казгидромета. Пик второй волны паводка в областном центре пройден в минувшие выходные, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

На гидрологических постах Северо-Казахстанской области отмечается спад уровня воды. Пик второй волны в областном центре прошёл 27 апреля. Он составил 1 316 сантиметров. На сегодня уровень снизился на 17 сантиметров.

Теперь, по прогнозам экспертов, большая вода начнёт постепенно отступать. Однако это будет не быстро.

"В Сергеевском водохранилище перелив сохраняется - плюс 175 сантиметров. Он будет сохраняться ещё достаточно долго. Практически весь вегетационный период. У нас в городе будет спад идти. Мы ждём, что Ишим войдёт в меженный уровень где-то через месяц. Вода будет постепенно уходить", - уточнила замдиректора филиала "Казгидромет" по СКО Наталья Левина.

Сойти вода должна до меженного уровня в 255 сантиметров. Сейчас же её уровень около областного центра меньше 13 метров.

Напомним, пик паводка в первую волну пришёлся на 16 апреля. Тогда уровень воды достиг 1 358 сантиметров. И этот показатель перекрыл уровень 2017 года. К слову, тогда затопленными микрорайоны города стояли чуть меньше месяца.

"Плюс уровень воды вокруг Петропавловска зависит от Казводхоза, от шлюзов на плотине. У них свой план, когда их закрывают. Если оставить их совсем открытыми, то город останется без воды. Они сейчас ждут определённого уровня, до которого вода спадет. Это меженный уровень для водохранилища - около 700 сантиметров от нуля графика. И тогда шлюзы закроют", - дополнила Наталья Левина.

Напомним, что текущий паводок скрыл под водой сразу пять микрорайонов Петропавловска. Ещё один оказался частично затоплен. Всего вода зашла в более две тысячи дворов.

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