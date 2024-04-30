Казахстанец завоевал историческое золото на чемпионате мира

В Египте завершился чемпионат мира по спортивному программированию, передаёт BaigeNews.kz. В финале 2023 года золотую медаль завоевал казахстанец Батыр Сардарбеков.

Сардарбеков выступал в составе команды Harbour Space University (Барселона, Испания), которая лидировала по ходу всего турнира и завершила выступление в числе победителей. Спортивные программисты из Казахстана участвуют в соревнованиях ICPC уже 20 лет, и впервые участнику из нашей страны удалось добиться исторического достижения - золотой медали.

Также в финале 2023 года выступили 4 команды из Казахстана: Astana IT Университет (г. Астана), Казахстанско-Британский Технический Университет (г. Алматы), Назарбаев Университет (г. Астана), Международный университет информационных технологий, (г. Алматы). В упорной борьбе им удалось обойти 54 команды вместе с Национальным Университетом Сингапура и Университетом Мельбурна.

В финале 2022 года выступили команды Международного университета информационных технологий и Astana IT Университета, оставив позади 79 команд, в числе которых Кембриджский и Вашингтонский университеты.

Отметим, что следующей страной, которая примет чемпионат мира по спортивному программированию ICPC World Finals 2024, станет Казахстан. Финал чемпионата пройдет уже в сентябре в Астане.