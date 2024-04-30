Участок улицы Игилик частично перекроют в Астане

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Игилик, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

С 30 апреля по 6 мая текущего года будет частично перекрыт участок улицы Игилик от улицы Жанажол до улицы Тайбурыл.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города, а также с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ.