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Участок улицы Игилик частично перекроют в Астане

Сегодня, 08:54
АВТОР
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tvtogliatti24.ru Сегодня, 08:54
Сегодня, 08:54
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Фото: tvtogliatti24.ru

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Игилик, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

С 30 апреля по 6 мая текущего года будет частично перекрыт участок улицы Игилик от улицы Жанажол до улицы Тайбурыл.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города, а также с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ.

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