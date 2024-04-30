Участок улицы Игилик частично перекроют в Астане
Сегодня, 08:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:54Сегодня, 08:54
98Фото: tvtogliatti24.ru
Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Игилик, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
С 30 апреля по 6 мая текущего года будет частично перекрыт участок улицы Игилик от улицы Жанажол до улицы Тайбурыл.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города, а также с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ.
Самое читаемое
- Прокуроры освободили 449 граждан, незаконно удерживаемых в служебных помещениях
- Нет необходимости менять обвинительный акт в отношении Бишимбаева – брат Нукеновой
- Кибермошенники позвонили актюбинскому следователю
- 28 новых зон отдыха появятся на Балхаше
- Большая вода в Петропавловске будет отступать в течение месяца