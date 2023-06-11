Лесной пожар в области Абай продолжают тушить около полутора тысяч человек

Фото: t.me/qr_tjm

В МЧС РК рассказали об обстановке в области Абай, где вот уже несколько дней бушуют лесные пожары, передаёт BaigeNews.kz.

Бороться с огнём продолжают на пяти участках.

"В тушении лесного пожара задействовано порядка 1 500 человек, более 290 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, МИО и Минобороны. С начала пожара всего осуществлено 486 сбросов воды с объёмом более 1000 тонн воды. Дополнительно направленные силы и средства из ДЧС Алматы, Алматинской области, военнослужащие воинских частей МЧС из Карагандинской и Алматинской областей приступили к тушению пожара, свою функцию выполняет подвижной пункт управления", — сообщили в МЧС.

В ведомстве добавили, что с первого дня поступления сообщения в МЧС на место происшествия направлены бригады Центра медицины катастроф МЧС (ЦМК), которые в случае необходимости готовы к оказанию экстренной медицинской помощи.

Напомним, о пожаре на территории "Семей орманы" в области Абай стало известно 8 июня. Тогда речь шла о площади возгорания 0,3 гектара. Всего за несколько дней гонь распространился более, чем на 60 тысяч гектаров.

9 июня в Семее был объявлен режим ЧС. Во время тушения крупного лесного пожара была утеряна связь с 14 сотрудниками Новошульбинского филиала, которые вышли на свой участок для тушения огня. Спустя некоторое время связь с ними прервалась. Незамедлительно были начаты поисковые работы. В ведомстве распространили список этих сотрудников.

Позже стало известно, что в пожаре погибли 14 человек: сначала стало известно о смерти троих человек, на следующий день во время тушения обнаружили ещё 11 тел погибших. Полный список и фотографии погибших можно посмотреть здесь.

Утром 10 июня в МЧС заявили, что обстановка в регионе стабилизируется, однако огонь пока не локализован. В этот же день от должности Министра по ЧС был освобождён Юрий Ильин и назначен новый глава ведомства — Сырым Шарипханов. Тушение пожара в регионе продолжается на девяти участках, задействованы военнослужащие, военная техника и вертолёты. Во второй половине дня в МЧС заявили, что большинство очагов лесного пожара локализованы.

Из ближайших к очагам пожара и задымления сёл эвакуированы местные жители и пациенты медучреждений. На случай, если придётся спасать пострадавших, организованы бригады скорой помощи и подготовлены резервные койки в стационарах.

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил проработать вопрос социальной помощи семьям, пострадавшим от ЧС.

По факту пожара начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК ("нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Фото: t.me/qr_tjm