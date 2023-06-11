- Пожарным не хватает питьевой воды: информацию прокомментировали в акимате области Абай 16:53 129
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 16:19 277
- Токаев: соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия 15:38 553
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 15:12 338
- Семьи погибших при пожаре в области Абай получат по три миллиона от казахстанского банка 14:41 440
- "Будем закольцовывать, если не помешает ветер" — МЧС о тушении пожара в области Абай 14:23 364
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 13:52 567
- Стас Пьеха попал в реанимацию 13:21 686
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 12:45 522
- Благодаря пчёлам, гусям и карпам в селе Актюбинской области победили безработицу 12:25 1123
- Казахстанцы простились с Бердибеком Сапарбаевым в Алматы 11:50 748
- 14-летний казахстанец стал абсолютным чемпионом международного теннисного турнира в Ереване 11:35 439
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11:01 460
- В американской тюрьме умер "Унабомбер" Тед Качинский 10:51 594
- Лесной пожар в области Абай продолжают тушить около полутора тысяч человек 10:14 563
- Опубликованы фото погибших при лесных пожарах в области Абай 09:25 1307
- Жуман Жумабеков одолел "Кровопускателя" на кулачном турнире 09:16 492
- Жителям Астаны и Актобе рекомендуют меньше гулять на свежем воздухе в воскресенье 08:48 4054
- "Манчестер Сити" впервые выиграл Лигу чемпионов 08:12 791
- Учителям Павлодара показали, как справиться с выгоранием 07:49 448
- В Актау из окна выпал ребенок 06:10 472
- Врач назвала противопоказания к занятиям футболом у детей 05:07 495
- Пожарные дружины в регионах предлагает создавать эколог 04:25 563
- Массовый мордобой в ринге произошел на историческом турнире в Казахстане 03:18 811
- Школьник из Шымкента изобрел систему защиты домов от землетрясения 02:58 755
- Обнародован список лесников, погибших при крупном пожаре в области Абай 01:10 762
- Умер автор учебников по истории Казахстана 00:52 993
- Двухлетний ребёнок погиб, упав в открытый колодец в Костанайской области 10.06.2023 589
- Обнародованы обвинения против Трампа по делу о хранении секретных документов 10.06.2023 581
- Установлены личности пятерых погибших при пожаре в области Абай 10.06.2023 737
- Юниорские сборные Казахстана по теннису блестяще выступили в Туркменистане 10.06.2023 742
- Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами 10.06.2023 710
- Казахстанский теннисист выиграл турнир в Тегеране 10.06.2023 626
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 604
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 540
- Тела ещё 11 погибших обнаружены во время тушения лесного пожара в области Абай 10.06.2023 1026
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 1063
- Фридайвер совершила погружение в память о жертвах землетрясения в Турции 10.06.2023 700
- Посетил все 20 регионов страны: Кульгинов написал пост после ухода из Правительства 10.06.2023 536
- Жара, грозы и пожарная опасность: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье 10.06.2023 577
- Пациентов больниц и медтехнику эвакуируют из сёл охваченной пожарами области Абай 10.06.2023 634
- В аэропорту Токио столкнулись два самолёта 10.06.2023 872
- В Астане запустили водовод, который увеличил давление воды 10.06.2023 816
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 727
- "Что успел, то и вывез": погорелец из Абайской области потерял в пожаре два дома 10.06.2023 1660
- Евгений Фёдоров стал чемпионом Азии по велоспорту 10.06.2023 724
- Пожар в области Абай помогают тушить более 300 военных, ещё 500 — готовы к отправке 10.06.2023 683
- Большая часть очагов пожара в области Абай локализована — МЧС 10.06.2023 608
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 1477
- Китайская компания хочет производить лифты в Казахстане 10.06.2023 644
- 11 вертолётов сбросили более 400 тонн воды в очаги лесного пожара в области Абай 10.06.2023 658
- Школьника нашли мёртвым в Шымкенте 10.06.2023 892
- Пожар произошёл на самом крупном рынке Кыргызстана 10.06.2023 743
- Казахстанцы смогут напрямую летать из Алматы в столицу Пакистана 10.06.2023 813
- Альтаева взяли под стражу на два месяца 10.06.2023 808
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 638
- Не менее 27 человек погибли от взрыва старого снаряда в Сомали 10.06.2023 670
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 728
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 1593
- Четверых детей нашли живыми спустя 40 дней после авиакатастрофы в Колумбии 10.06.2023 871
- Боевые корабли строит житель Петропавловска 10.06.2023 575
- Казахстанец после нокаута сразился за золото в Венгрии 10.06.2023 1049
- "Вера не должна мешать счастью" - межнациональная семья блогеров о традициях, детях и успехе в TikTok 10.06.2023 1426
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 821
- Обстановка на месте пожара в Абайской области стабилизировалась — МЧС 10.06.2023 901
- К тушению пожара в области Абай подключились военные из разных регионов 10.06.2023 799
- Жители эвакуированных сёл Абайской области рассказали, как спасались от пожара 10.06.2023 1319
- Скончался Бердибек Сапарбаев 10.06.2023 2857
- Голубев остался без финала турнира в Германии 10.06.2023 838
- Лихорадку денге выявили у отдыхавшего в Таиланде павлодарца 10.06.2023 751
- Село в ЗКО на месяц осталось без связи 10.06.2023 802
- Названа европейская страна, где больше всего одиноких людей 10.06.2023 1068
- Село Жамбылской области закрыли на карантин 10.06.2023 864
- Без воды и электричества сидят жильцы ЖК Астаны, где горел паркинг 10.06.2023 732
- Академия госуправления отсудила у своего выпускника 1,5 миллиона тенге 10.06.2023 878
- Соцсети заполнили фейки вокруг лесного пожара в Абайской области 10.06.2023 804
- Лесной пожар в области Абай: девять эвакопунктов подготовили в Семее 10.06.2023 942
- Спасателей из трех областей и Алматы отправят на тушение пожара в область Абай 09.06.2023 1020
- В Астане осудили 60-летнюю сотрудницу ДГД 09.06.2023 903
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 989
- LOADING...
Пожарным не хватает питьевой воды: информацию прокомментировали в акимате области Абай
В соцсетях и мессенджерах распространяется информация о том, что пожарным, которые вот уже несколько дней борются с огнём в области Абай, не хватает питьевой воды. Ситуацию прокомментировали в акимате области, передаёт BaigeNews.kz.
Неизвестная женщина в аудозаписи говорит о том, что в Бородулихе нет питьевой воды и пожарные вынуждены работать на жаре, не утоляя жажду.
"Эта информация не соответствует действительности.Ежедневно акиматом и волонтерами поставляется питьевая вода в достаточном колличестве. Осуществлен подвоз в цистернах. Постоянно работают полевые кухни, обеспечивая горячим питанием всех, кто задействован в тушении пожаров", — сообщили в акимате области.
Напомним, о пожаре на территории "Семей орманы" в области Абай стало известно 8 июня. Тогда речь шла о площади возгорания 0,3 гектара. Всего за несколько дней гонь распространился более, чем на 60 тысяч гектаров. 9 июня в Семее был объявлен режим ЧС.
Огонь унёс жизни 14 человек. Президент страны лично принёс соболезнования родным и близким погибших и объявил 12 июня Днём национального траура. Глава государства обещал семьям погибших всестороннюю поддержку, в том числе помощь с устройством детей в детские сады и вузы, а также специальные пособия.
-
Trend news
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 16:19 211
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 603
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 538
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 1059
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 1007
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 1277
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 2223
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 800
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 945
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 971
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 44382
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 1263
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 1816
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 1599
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 1684
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 1181
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 1208
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 3075
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 1270
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 2466
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 1277
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 2130
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 1834
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 07.06.2023 1651
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 1853
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 3528
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 2426
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 2565
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 2068
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 3328
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 7303
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 2153
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 1634
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 1920
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 3124
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 3139
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 1605
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 2275
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 4197
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 1897
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 2402
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 2135
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 1981
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 4226
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 1983
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 2057
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 2056
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 2949
- "Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр 02.06.2023 4832
- Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан 02.06.2023 3223
- Взрыв в оружейном магазине Костаная: суд вынес приговор 02.06.2023 2064
- Топоры, кастеты, яд - какие запрещенные предметы изъяли у пассажиров в аэропорту Астаны 02.06.2023 2258
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 3132
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 01.06.2023 2301
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 01.06.2023 2648
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 3395
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 3471
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 2798
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 31.05.2023 2419
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 31.05.2023 7757
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 31.05.2023 2010
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 4672
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 6238
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 2236
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 3412
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 3461
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 30.05.2023 12449
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 2849
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 15892
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 2622
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 2316
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 3375
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 3295
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 3034
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 3095
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 43245
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 6637
- Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix 28.05.2023 3900
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 3742
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 27.05.2023 11842
-
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 15:12 324
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 13:52 510
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 12:45 514
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11:01 456
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 725
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 1472
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 636
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 725
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 1580
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 819
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 986
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 683
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 711
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 724
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 855
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 5415
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 1387
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 818
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 945
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 1059
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 853
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 877
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 1142
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 930
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 3573
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 1340
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 2466
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 1399
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 1338
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 2033
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 1438
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 1644
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 1767
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 1899
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 1919
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 1941
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 1585
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 1625
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 1812
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 1719
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 1387
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 1562
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 1765
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 1760
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 1815
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 1907
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 1898
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 2294
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 2259
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 3132
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 2579
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 2488
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 2798
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 1984
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 1877
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 2125
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 2199
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 2027
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 2001
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 2684
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 2511
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 2969
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 2375
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 2313
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 2647
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 3490
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 4222
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 2974
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 2356
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 3462
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 2799
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 3260
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 3573
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 3587
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 2914
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 3602
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 3091
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 3136
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 3270
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 3463