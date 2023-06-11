Пожарным не хватает питьевой воды: информацию прокомментировали в акимате области Абай

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В соцсетях и мессенджерах распространяется информация о том, что пожарным, которые вот уже несколько дней борются с огнём в области Абай, не хватает питьевой воды. Ситуацию прокомментировали в акимате области, передаёт BaigeNews.kz.

Неизвестная женщина в аудозаписи говорит о том, что в Бородулихе нет питьевой воды и пожарные вынуждены работать на жаре, не утоляя жажду.

"Эта информация не соответствует действительности.Ежедневно акиматом и волонтерами поставляется питьевая вода в достаточном колличестве. Осуществлен подвоз в цистернах. Постоянно работают полевые кухни, обеспечивая горячим питанием всех, кто задействован в тушении пожаров", — сообщили в акимате области.

Напомним, о пожаре на территории "Семей орманы" в области Абай стало известно 8 июня. Тогда речь шла о площади возгорания 0,3 гектара. Всего за несколько дней гонь распространился более, чем на 60 тысяч гектаров. 9 июня в Семее был объявлен режим ЧС.

Огонь унёс жизни 14 человек. Президент страны лично принёс соболезнования родным и близким погибших и объявил 12 июня Днём национального траура. Глава государства обещал семьям погибших всестороннюю поддержку, в том числе помощь с устройством детей в детские сады и вузы, а также специальные пособия.