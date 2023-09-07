Переговоры о передаче "АрселорМиттал Темиртау" российской компании опроверг Роман Скляр

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр опроверг информацию о переговорах с российской компании "Северсталь" по передаче "АрселорМиттал Темиртау", передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, сейчас ведется работа по привлечению других инвесторов. Он подчеркнул, что безопасность труда – главный приоритет на производстве.

"Переговоры не ведутся. У компании просроченные обязательства по ремонту оборудования, инвестициям, трагические события, которые связаны с гибелью людей, они не могут нас, естественно не беспокоить. Поэтому ведется работа по привлечению других инвесторов, которые могут вложить эффективные средства в развитие данного производства. Безопасность труда – главный приоритет", - сказал Скляр.

Напомним, 17 августа на шахте "Казахстанская" в выработке угольного уклона Д6 произошло возгорание конвейерной ленты. В момент аварии под землёй находились 227 сотрудников. Был немедленно введён план ликвидации аварии, и 222 человека подняты на землю, в больницах находятся 11 рабочих, из них девять человек — в Караганде, и два — в Шахтинске.

Пять человек трагически погибли. Тело первого обнаружили 17 августа, утром 18 августа, в девять часов утра нашли ещё одного горняка, а после полудня стало известно ещё об одном погибшем. 19 августа обнаружили тела четвёртого и пятого погибших. Позже были опубликованы фото всех пятерых шахтёров. Это: Денис Стешин, Артур Халиков, Виктор Бургун, Виталий Слюньков, Илья Старовойт.

Карагандинскую область после трагедии посетил премьер-министр страны. Алихан Смаилов встретился с родными горняков, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау", и пообещал им, что виновные в трагедии будут наказаны. Ответственным за аварию на шахте может грозить до семи лет лишения свободы.

Премьер-министр страны также заявил, что на объектах "АрселорМиттал Темиртау" погибли свыше 100 человек за последние 15 лет.

Смаилов также сообщил, что в настоящее время вносятся законодательные изменения, которые позволят шахтёрам выходить на пенсию в 55 лет.

Ранее исполнительный директор "АрселлорМиттал Темиртау" Виктор Гафиулов заявлял, что после ликвидации последствий пожара шахта "Казахстанская" продолжит работу.