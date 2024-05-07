Аномальная дыра в земле образовалась в Костанайской области
Сегодня, 10:28
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Сегодня, 10:28Сегодня, 10:28
129Фото: "Наша газета"
Жители Карасусского района Костанайской области обнаружили необычный провал грунта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Нашу газету".
Издание опубликовало фото, которое сделал читатель.
В районном акимате подтвердили, что яма появилась в результате природного воздействия.
"На землях сельскохозяйственного назначения образовалась яма, размером 3х4 метра и глубиной до 10 м. Из-за большого количества воды, с осени 2023 года осадки в виде дождя и снега, а также паводка текущего года, землю полностью пропитана, поднялся уровень грунтовых вод. В связи с этим произошел обвал земли", — пояснили в акимате.
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