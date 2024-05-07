Ловили нарушителей несколько дней: ветеран-пограничник рассказал о сложностях профессии

Казахстанская граница – это не только линия на карте, но и живая система, которая требует постоянного внимания и ухода. Несмотря на трудности, такие как экстремальные погодные условия и удалённость от центральных районов, пограничники Казахстана достойно охраняют границы страны. О сложностях работы, задержании нарушителей и советах молодым в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz рассказал ветеран пограничной службы Вадим Вишняков.

Работа пограничника – это служба, требующая постоянной бдительности и готовности. Пограничники несут ответственность за охрану государственной границы, что является крайне важной задачей, так как от их действий зависит безопасность страны. Это служба, которая не терпит ошибок, потому что последствия могут быть катастрофическими. Например, если пограничник пропустит нарушителя, который окажется террористом, это может привести к трагическим событиям и поставить под угрозу жизни мирных граждан.

Пограничники работают круглосуточно, в любую погоду и при любых условиях. Их работа требует физической выносливости, психологической устойчивости и высокого уровня профессионализма. Они всегда находятся на передовой, защищая последние метры нашей земли.

Не хватало одежды и продовольствия

Ветеран Вадим Вишняков вспоминает, что после распада Советского союза в 90-х годах Казахстан столкнулся с острой нехваткой офицерских кадров в Пограничной службе, так как многие офицеры уехали служить на свою историческую родину. Для решения проблемы были созданы ускоренные курсы, а из военных ВУЗов досрочно начали выпускать курсантов. Вадима Вишнякова направили на пограничную заставу, где он начинал как заместитель начальника, а затем стал начальником заставы.

"Мы сталкивались с серьёзными проблемами снабжения, отсутствием необходимой одежды и продовольствия. Иногда приходилось тратить собственные средства, чтобы обеспечить солдат едой и одеждой. Денежное довольствие выплачивалось нерегулярно, и наши семьи порой испытывали нехватку даже в самых банальных житейских вещах", - вспоминает Вишняков.

Сейчас ситуация кардинально изменилась. Солдаты полностью обеспечены всем необходимым, включая современное вещевое имущество и продукты питания. Пограничная служба оснащена современной техникой, включая снегоходы, беспилотные летательные аппараты, видеонаблюдение, радиодатчики. Это значительно улучшило контроль на границе.

"Мы перешли от использования устаревшей техники к современным автомобилям и оборудованию. Строительство новых пограничных застав идет полным ходом. И я уверен, что в будущем Пограничная служба будет продолжать развиваться и улучшаться. Жизненный уровень пограничников значительно повысился, и я надеюсь, что они будут служить в ещё более хороших условиях", - сказал ветеран-пограничник.

Ловили нарушителей несколько дней

Вадим Вишняков рассказывает, что во время его службы на границе было много запоминающихся моментов, но один из них особенно выделяется. Это случилось в мае 1995 года, когда шесть нарушителей государственной границы проникли на территорию нашего государства с территории сопредельного государства. Среди них была одна женщина. Это пограничники поняли, изучив их следы.

К поискам был привлечён весь отряд Вишнякова. Им помогали и другие взаимодействующие органы. Никто не знал намерений "незваных гостей", но было ясно, что они незаконно пересекли границу. Поиски были крупномасштабными и продолжались несколько дней.

"В это время моя супруга с маленьким ребёнком находилась на заставе под присмотром дежурного, так как практически весь личный состав был задействован в поиске. Остались буквально несколько человек: повар, дежурный, связист и часовой", - вспоминает Вишняков.

В итоге после многих часов утомительных поисков четверых нарушителей удалось задержать.

Оставшиеся два, включая женщину, видимо поняв безуспешность своих планов, пытались вернуться обратно в свою страну. Начальник штаба принял решение передвинуть заслоны на один километр левее, в место, где, как предполагалось, никто не проходит. Именно там нарушители и попались в руки пограничников.

Этот инцидент оставил глубокий след в памяти Вадима Вишнякова. Несмотря на усталость и истощение после долгих километров поисков, радость от успешного задержания нарушителей была огромной. Это был один из тех случаев, который напоминает о важности и ответственности службы на границе.

Нужно быть готовыми к риску

По словам Вадима Вишнякова, работа пограничника действительно опасна. Это связано с тем, что пограничники часто сталкиваются с преступниками, контрабандистами и другими нарушителями закона, которые могут быть вооружены и опасны.

"Например, на участке Регионального управления "Солтустик", где я когда-то служил, мы не имели в распоряжении современных средств принудительной остановки и других вспомогательных средств, оружия тоже не было. Вооружённые только резиновыми дубинками, пограничники старались остановить машины контрабандистов, которые, в отличие от нас, были вооружены огнестрельным оружием", - говорит Вишняков.

Тем не менее, благодаря мужеству и решимости пограничники успешно задерживали нарушителей и пресекали контрабанду. Эти действия требовали от пограничников не только физической силы, но и высокого уровня самоотдачи и готовности к риску. Со временем, конечно, подразделения укомплектовались всем необходимым, службу стало нести намного легче, а главное – безопаснее. Но вспомнить есть что.

Никогда не забывайте пограничные традиции

Обращаясь к молодому поколению, планирующему связать свою жизнь с пограничной службой или делающему первые шаги на службе, Вадим Вишняков советует быть готовыми к тому, чтобы стать продолжателями боевых традиций Пограничной службы Казахстана.

"Это не только работа, но и большая ответственность, так как пограничники стоят на страже последних метров нашей земли, встречают и провожают граждан иностранных государств. Пограничная служба требует силы, терпения, выдержки и уверенности. Вы должны быть выносливыми, сильными и достойными звания пограничника", - говорит он.

По его словам, образование и подготовка играют ключевую роль. В Казахстане есть множество учебных заведений, готовящих офицерские кадры. Одной из основных пограничных кузниц можно назвать Алматинскую Пограничную академию КНБ. Узкопрофильных специалистов для Пограничной службы готовят также в ВУЗах Министерства обороны Казахстана, России, Беларуси, Турции и других государств. Там готовят связистов, тыловиков, лётчиков.

"Служба в пограничных войсках – это престиж и уважение, возможность непрерывного карьерного роста. Поэтому, если вы чувствуете призвание к этой службе, хотите стать офицером, не стесняйтесь идти за своей мечтой. А кто не планирует связывать свою жизнь с военной службой, есть другая отличная новость. В настоящее время существуют льготы для отслуживших срочную службу, а именно – льготное поступление в высшие учебные заведения", - проинформировал ветеран.

Напоследок Вишняков попросил молодых пограничников никогда не забывать о пограничных традициях.