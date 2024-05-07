Стал известен следующий соперник Жанибека Алимханулы

По информации аккаунта Mo Boxing No Problem в соцсети Х, казахстанский боксер Жанибек Алимханулы в своём следующем бою проведет обязательную защиту титулов чемпиона мира по версиям IBF и WBO, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Соперником, как ранее сообщали другие инсайдеры, станет новозеландец с российскими корнями Андрей Михайлович (21-0, 13 КО). Поединок запланирован на 13 июля в Лас-Вегасе (США). На прошлой неделе стало известно, что Жанибек забронировал на эту дату арену в развлекательном комплексе Palms Casino Resort.

Андрей Михайлович занимает четвертое место в рейтинге среднего веса от IBF и не так давно был назначен обязательным претендентом на титул. Отметим, что все свои профессиональные поединки Андрей провел в Новой Зеландии, в которой проживает с момента своего усыновления местной семейной парой в 18-месячном возрасте.