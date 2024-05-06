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Малыш умер в детском саду в Акмолинской области

Вчера, 19:54
АВТОР
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baigenews.kz Вчера, 19:54
Вчера, 19:54
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Фото: baigenews.kz

Маленький ребёнок умер в детском саду в Бурабайском районе Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в департаменте полиции региона, по факту смерти ребёнка возбуждено уголовное дело.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства выясняются.

 

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