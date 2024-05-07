Из-за аномального холода в Москве возобновят подачу тепла в дома

Из-за похолодания в Москве возобновят подачу тепла в дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на мэра российской столицы Сергея Собянина.

"По прогнозу метеорологов, в ближайшие дни сохранится холодная погода. В ночные часы температура воздуха может опускаться до минусовых значений. В этой связи приняли решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты. Подача тепла продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха, позволяющих завершить отопительный сезон", – написал Собянин в своём Telegram-канале.

По данным синоптиков, в Москве на текущей неделе будет аномально холодная погода с сильным ветром и мокрым снегом. В ночь на 7 мая прогнозируется от 0 до 5 градусов, а днем – от 4 до 6 градусов.