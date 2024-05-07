Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества, передаёт BaigeNews.kz.

"Этот праздник имеет огромное значение для укрепления ценностей мира и спокойствия в нашей стране. В исполнении воинского долга ярко проявляется подлинный патриотизм, ведь беззаветное служение Родине и народу – это священная обязанность каждого ответственного гражданина", — отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что Казахстан уделяет первостепенное внимание защите национальных интересов, сохранению территориальной целостности, обеспечению стабильности в обществе.

"Наша доблестная армия служит гарантом суверенитета страны, незыблемой опорой нашей государственности. Мы видим потенциал Вооруженных сил не только на учебно-тренировочных сборах, но и в ходе выполнения конкретных оперативных задач. Солдаты и офицеры находились на передовой борьбы с недавними масштабными паводками. Они безупречно справились с возложенной на них миссией, показав достойный пример подлинного патриотизма. Усиление обороноспособности страны, поддержка военнослужащих – неизменные приоритеты государственной политики. Да здравствуют наши Вооруженные силы! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!", — говорится в поздравлении главы государства.