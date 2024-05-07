Сотни километров дамб и доставка продуктов: что происходит в подтопленных населённых пунктах

В Атырауской области продолжается круглосуточный мониторинг уровня реки Жайык и откачка воды из подтопленных домов. Об на брифинге в СЦК этом рассказал представитель МЧС Аскар Шарип, передаёт BaigeNews.kz.

"В городе Атырау и Курмангазинском районе проведены работы по возведению дамбы протяженностью 345 км", — уточнил Аскар Шарип.

По словам пресс-секретаря акима Атырауской области Руслана Жумагазиева, работы по откачке талой воды продолжаются и в Кульсары, где уже откачали более 4,3 млн кубометров воды. По состоянию на 7 мая вода полностью откачана от 2900 домов, при этом остаются подтопленными 20 домов в микрорайоне Болашак, 10 из которых не заселены.

"К электричеству подключены еще 30 жилых домов, в микрорайоне Атырау ведутся работы по подаче тока к многоэтажным жилым домам. Продолжает работу Комиссия по оценке и возмещению ущерба", — сказал спикер.

Говоря о ситуации на реке Жайык, представитель региона отметил, что в селе Индербор уровень воды превышает критический показатель на 87 см. Сейчас этот уровень составляет 927 см. В посёлке Махамбет – 880 см с превышением критического уровня на 30 см, в Атырау – 507 см при критическом – 550 см.

"В течение месяца местным исполнительным органом совместно с Правительством были проведены работы по возведению берегоукрепительных дамб протяженностью 522 км, средняя высота – от 2 до 4,5 м. На всех паводкоопасных участках организовано круглосуточное дежурство. Ситуация стабильная", — уточнил спикер.

По последним данным МЧС, в Северо-Казахстанской области спасатели помогают жителям села Прибрежное Кызылжарского района доставкой продуктов питания. Прибывшие силы и средства из ДЧС Костанайской области приступили к противопаводковым работам в микрорайоне Подгора в Петропавловске.

Всего по республике отведена и откачана вода из 9 660 жилых домов и 3 213 дворовых территорий. Откачано 16,4 млн кубометров талой воды. Вернулись в свои дома 50 670 человек. 5 436 казахстанцев остаются в пунктах временного размещения.