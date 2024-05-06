  • 7 Мая, 11:19
  • BAIGENEWS

Пожилые супруги заживо сгорели при пожаре в Актобе

Вчера, 23:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay / иллюстративное фото Вчера, 23:50
Вчера, 23:50
864
Фото: pixabay / иллюстративное фото

Пожилые супруги заживо сгорели при пожаре в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

О том, что в садоводческом коллективе полыхает строение, сообщили соседи погибших. Очевидцы пытались самостоятельно потушить огонь, но к приезду пожарных дом уже был полностью охвачен пламенем. Сейчас строение фактически разрушено.

Тела пенсионеров нашли уже после пожара. По словам местных жителей, они проживали здесь довольно давно. По предварительной версии, причиной трагедии стало замыкание электропроводки.

"С данного дома были извлечены газовые и кислородные баллоны в количестве восьми единиц. Вероятной причиной пожара послужило короткое замыкание электрического провода от духовой печи, подключенной к розетке", – сообщил начальник отдела ЧС района Астана УЧС Актобе Данарбек Имангазин.

Самое читаемое

Наверх