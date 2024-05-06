Пожилые супруги заживо сгорели при пожаре в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

О том, что в садоводческом коллективе полыхает строение, сообщили соседи погибших. Очевидцы пытались самостоятельно потушить огонь, но к приезду пожарных дом уже был полностью охвачен пламенем. Сейчас строение фактически разрушено.

Тела пенсионеров нашли уже после пожара. По словам местных жителей, они проживали здесь довольно давно. По предварительной версии, причиной трагедии стало замыкание электропроводки.