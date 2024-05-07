Комитет госдоходов отменил арест счетов для пострадавших от паводков казахстанцев

Местные акиматы преоставили органам госдоходов список из 6 018 налогоплательщиков, пострадавших от паводков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Минфина РК.

При этом 91 налогоплательщику отменён арест счетов и предоставлена отсрочка в общей сложности на 315 млн тенге.

"Кейсы по финотчетности пострадавших от наводнения отработаются автоматически. По вопросам сдачи форм налоговой отчётности, необходимости обращаться в органы государственных доходов нет. В КГД отмечают, что по данной категории налогоплательщиков, пострадавших от паводков, продлены сроки сдачи по всем формам налоговой отчетности, наступающие в период с 1 марта по 30 июня 2024 года, на 1 июля 2024 года. Соответственно, меры по выставлению уведомления о непредставлении налоговой отчетности до 1 июля 2024 года, применяться не будут. Списки налогоплательщиков, формируют акиматы и передают их в органы государственных доходов по мере обновления", — говорится в сообщении.

Приказ Министра финансов РК № 219 "Об установлении иного порядка регулирования налогового администрирования для лиц, пострадавших от паводков в регионах Республики Казахстан" был утверждён 17 апреля 2024 года и предусматривает для тех, кого местные исполнительные органы внесли в списки пострадавших.

Напомним, для этих семей есть и иные меры господдержки:

отсрочка уплаты по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также социальным платежам, наступающим в период с 1 марта по 30 июня 2024 года;

перенос срока сдачи налоговой отчетности, наступающего в период с 1 марта по 30 июня 2024 года;

приостановление принятия обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и мер принудительного взыскания налоговой задолженности;

продление срока исполнения уведомлений об устранении нарушений, выявленных органами государственных доходов по результатам камерального контроля, наступающих в период с 1 марта по 30 июня 2024 года;

приостановление налоговых проверок (комплексных, тематических, встречных, хронометражных обследований), при этом срок приостановления не включается в сроки проверки и исковой давности.

Также предусмотрено приостановление и назначение новых налоговых проверок в отношении пострадавших лиц:отмену начисления пени по неисполненным в срок налоговым обязательствам за период с 1 марта 2024 года до 1 июля 2024 года.

Приказ вступил в силу со дня первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2024 года.