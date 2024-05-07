Дожди и заморозки: в каких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета" 8 мая на большей части территории страны пройдут дожди с грозми, на западе сильные дожди, град. Лишь на севере республики ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на западе, юге – шквал, на юго-западе, северо-западе, в центре в ночные и утренние часы ожидается туман, передаёт BaigeNews.kz.

Ночью на востоке Акмолинской, Восточно-Казахстанской, на севере Северо-Казахстанской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-2 градуса.

На юге, в центре Карагандинской, в центре области Улытау, на западе Кызылординской, Туркестанской областей, на юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

Штормовое предупреждение на 8 мая объявлено в Улытау, Карагандинской, Акмолинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай.

На западе, севере области Улытау ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

На юге, востоке Атырауской области временами ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау временами ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер южный днем на юге, западе, севере области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. В Петропавловске ожидается ветер южный днем порывы 15-20 м/с.

Днём на севере, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный, юго-восточный в центре, на севере области 15-20 м/с.

Ночью на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, днем на западе, севере, востоке области ожидается гроза. Ночью и утром на юго-западе области ожидается туман. Ветер северо-западный на западе, северо-востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ночью ожидаются временами сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

Днём в Актюбинской области ожидается временами сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актобе днём ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 15 м/с.

Днём на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Днём на севере, западе Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днём в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный в центре, на востоке области порывы 15-20, днем временами 25 м/с. В Талдыкоргане ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Днём на востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Уральске ветер южный с переходом на северо-западный днем порывы 18 м/с.