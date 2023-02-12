Что происходит в Турции: спасатели продолжают извлекать выживших из-под обломков

Фото: Salwan Georges/The Washington Post

В пострадавших от разрушительного землетрясения городах на юге Турции спасатели продолжают вытаскивать из-под завалов чудом спасённых людей. По последним данным, число погибших превысило 28 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Washington Post.

Семья из пяти человек была среди тех, кого извлекли живыми из-под обломков на шестой день после землетрясения. Спасатели надеются, что несмотря ни на что среди руин ещё можно найти выживших.

По информации турецкого новостного издания Haberturk, в Нурдаги, в южном турецком регионе Газиантеп, команда спасателей обнаружила под обломками мать и дочь живыми спустя 129 часов. Затем извлекли двоих других чудом выживших детей из этой семьи и их отца.

Четырехлетнюю девочку — Сенгулу Карабаджаку достали из-под обломков в Газиантепе примерно через 132 часа после первого землетрясения, сообщило государственное информационное агентство Anadolu.

По данным Anadolu, в субботу в Турции было спасено более дюжины человек, что свидетельствует о трудах спасателей из Турции и со всего мира, которые на этой неделе отправились в южные провинции страны с собаками и тепловизионными камерами, чтобы найти признаки жизни среди груды камней и бетона. Люди продемонстрировали удивительную выносливость человеческого организма, несмотря на то, что общее число погибших превысило 28 тысяч человек.

"Выжить в течение 130 часов под завалами без воды это невероятно, но не неслыханно", — сказал профессор неотложной медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско Кристофер Колвелл.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил в субботу, что погибли по меньшей мере 24 617 человек и более 80 тысяч ранены. На северо-западе Сирии погибло более 2100 человек. В районах, находящихся под контролем сирийского правительства, погибло по меньшей мере 1387 человек, хотя государственные СМИ не сообщают обновленные данные о погибших с четверга.

Глава ООН по оказанию помощи Мартин Гриффитс назвал катастрофу "худшим событием за 100 лет в регионе", когда он посетил Кахраманмараш, недалеко от эпицентра землетрясений в Турции. Гриффитс сказал Sky News в субботу, что число погибших, вероятно, удвоится.

Напомним, землетрясение, которое произошло 6 февраля стало самым мощным в Турции с 1939 года, а число смертей уже превысило количество жертв последнего мощного землетрясения в 1999 году.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур до 12 февраля.

Турецкие власти расследуют дело о предполагаемой халатности строительных подрядчиков. По информации ТАСС, силы безопасности Турции разыскивают более 100 подозреваемых в нарушении правил строительства домов, обрушившихся в результате землетрясений на юго-востоке республики.

"131 подозреваемый был признан виновным в том, что в результате землетрясений обрушились здания. Один из них был арестован, в отношении 113 были вынесены постановления об их задержании. Ведутся поиски подозреваемых", — сказал он.

Министерство иностранных дел Казахстана запустило горячую линию для помощи казахстанцам, находящимся сейчас в Турции. Было установлено местонахождение более, чем 150 казахстанцев, им помогли установить связь с их родственниками в Казахстане.

После землетрясения перестали выходить на связь четверо друзей: трое казахстанцев и один гражданин Турции. Гражданку РК Сабину Мамадьярову нашли живой и вытащили из-под завалов. Также живой оказалась ранее без вести пропавшая казахстанка, которая из-за перебоев со связью не смогла позвонить родным.

Двое казахстанцев найдены погибшими: сначала стало известно о гибели Адиля Кадырбекова. затем спасатели сообщили о том, что найдено тело Мирболата Курмашева. Тела Адиля и Мирболата доставили в Алматы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству выделить один миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике

В Турцию вылетели два борта со спасателями из Казахстана. При проведении поисково-спасательных работ под разрушенными зданиями в Турции казахстанские специалисты используют специальное оборудование — акустический прибор для поиска пострадавших под завалами.

Ранее посольство Казахстана обратилось к казахстанцам, обучающимся в Турции. Дипломаты опубликовали контактные данные для получения соответствующей помощи и консультаций.