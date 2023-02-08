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МЧС РК Сегодня, 18:44
162
Сегодня, 18:44
162
Фото: МЧС РК

Второй борт со спасателями из Казахстана приземлился в Турции

Борт со вторым эшелоном казахстанских спасателей приземлился в турецком Газиантепе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Уже производится разгрузка оборудования и личного состава. После для вновь прибывших будут определены участки для поисково-спасательных работ, к которым они приступят незамедлительно.

Ранее сообщалось о том, что казахстанцы собрали 90 тысяч долларов для помощи пострадавшим в Турции. Сбор гуманитарной помощи, в том числе тёплых вещей и средств гигиены, продолжается.

По предварительным данным, в Турции не выходят на связь четверо казахстанцев.

 

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#мчс #землетрясение #Турция
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:44
162
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